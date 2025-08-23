Il Gran premio di Formula 1. Trenord scende in pista: ticket speciali e più corse

Il Gran premio d’Italia di Formula 1 è sempre più vicino e Trenord mette in pista biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l’Autodromo di Monza da Milano e da tutta la Lombardia fra venerdì 5 e domenica 7 settembre, giorni di prove e gara. Come ogni anno, l’azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire ad appassionati e curiosi di raggiungere il Tempio della Velocità in treno, in modo comodo e sostenibile. Una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: solo nel 2024 sono stati venduti 33mila biglietti dedicati al Gp. Nel dettaglio, sabato 6 e domenica 7 saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza. Inoltre, domenica i collegamenti fra Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo Parco saranno potenziati con 21 corse in più, senza fermate intermedie. I treni straordinari si aggiungeranno alle corse da e per Monza e Biassono già previste da orario. Per tutti i giorni della manifestazione, i convogli diretti alle stazioni di Monza e Biassono viaggeranno alle massime composizioni disponibili. Previsti biglietti speciali da Milano e da ogni parte della regione: per raggiungere l’Autodromo, Trenord propone due tagliandi dedicati, acquistabili sia online (su giteintreno.trenord.it) sia nelle biglietterie e nei punti vendita autorizzati. Per chi parte da Milano è disponibile il ticket “Gp Monza Treno+Navetta Nera Autodromo”, che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e da lì il percorso sul bus navetta della “Linea Nera” fino al Gate G del circuito. Per chi parte dal resto della Lombardia è disponibile, invece, “Gp Monza Trenord Day Pass”, che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. In più, “Trenord Day Pass” prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto. Come negli scorsi anni, Trenord potenzierà l’offerta di treni per raggiungere il Gran premio.

Sabato e domenica saranno effettuate otto corse straordinarie – quattro per direzione – fra Milano Centrale e Monza. Sarà possibile viaggiare a bordo dei treni aggiuntivi con i biglietti speciali “Treno+Navetta Nera” e “Trenord Day Pass”, ma anche con biglietti e abbonamenti ferroviari o integrati validi da e per Monza. Nel giorno della gara saranno effettuate 21 corse straordinarie - 12 la mattina, 9 al pomeriggio per il rientro – fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la stazione più vicina all’ingresso della pista. Sarà possibile raggiungere l’Autodromo anche a bordo delle corse delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, S9 Saronno-Milano Lambrate, R14 Milano-Carnate-Ponte San Pietro, RE8 Milano-Lecco, RE80 Milano-Como-Lugano. Tutte le informazioni sul servizio straordinario per il Gp di Formula 1 – con orari e fermate – e sui biglietti speciali sono disponibili su trenord.it e App. La guida su come raggiungere l’evento in auto e sui parcheggi è consultabile sui siti del Comune di Monza (www.comune.monza.it) e di Monza Mobilità (https://monzamobilita.it).

R.M.