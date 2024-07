L’autodromo di Monza come Hollywood, riprese in gran segreto con Brad Pitt

Monza, 30 luglio 2024 – Lo attendevano tutti al Gp d’Italia dell’anno scorso, ma nel paddock e in pista si è visto solo la sua controfigura. In compenso Brad Pitt ha preferito arrivare a Monza in gran segreto per le ultimi, brevi, riprese del film “F1“, atteso nei cinema dal 25 giugno 2025. Il divo americano - che interpreta il pilota di Formula 1 Sonny Hayes - è atterrato in Italia domenica, direttamente dal circuito di Spa, in Belgio, dove sabato ha completato alcune scene durante il fine settimana di gara. All’autodromo di Monza nessuna scena in pista. Solo riprese “statiche“, all’interno del paddock e della palazzina box rigorosamente blindata. Accesso consentito soltanto alla troupe della Apple Original Films, che già nel weekend del Gran premio d’Italia 2023 aveva approfittato per registrare diverse scene sia dinamiche sia statiche in pit-lane e sulla griglia di partenza sia in velocità, lungo il circuito. L’autodromo trasformato in un set.

Fan delusi

Allora hanno montato lungo la pit-lane il box bianco-nero-oro della squadra Apx Gp - la scuderia di Sonny Hayes alias Brad Pitt - del tutto simile a quelli veri, mentre telecamere e troupe hanno ricavato il loro spazio di lavoro - blindato e chiuso a sguardi non autorizzati - nell’area delle vecchie rimesse dell’autodromo. Uscivano allo scoperto soltanto nei momenti in cui la pista non era impegnata nelle prove, usando il tracciato e lo sfondo del circus della F1 per le riprese. Per la grande delusione dei tifosi, Brad Pitt non si è fatto vedere. Ma già c’è chi favoleggia, pensando che magari quest’anno la star di Hollywood possa concedersi anche al pubblico di Monza, quantomeno per pubblicizzare il film dedicato a una passione che nel Tempio della velocità porta ogni anno oltre 300mila tifosi.