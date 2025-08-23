L’albero crollato e la tragedia sfiorata: "Piante a rischio, subito più controlli"

Qualche giorno fa l’incidente stradale con la tragedia sfiorata, ora scoppia la polemica sugli alberi pericolanti nel Parco delle Groane e la carenza di manutenzione. Succede a Ceriano Laghetto, uno dei Comuni immersi nel Parco delle Groane, dove le strade attraversano ampie zone boschive, come quella del Villaggio Brollo dove, qualche notte fa, al termine di un temporale, un automobilista è finito contro un grosso albero precipitato in strada su via Milano, nei pressi del sottopasso della linea ferroviaria Saronno-Seregno.

L’albero è caduto sfondando sia il parapetto metallico che costeggia la pista ciclabile sia il guard-rail (nella foto in basso) che costeggia la carreggiata stradale. L’incidente è avvenuto in piena notte, poco prima delle 4: sono intervenute ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri e un ragazzo di 29 anni è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. È andata ancora bene ma, a giudicare dai segni lasciati sulla strada, si può certamente dire che si è sfiorata una tragedia, perché il grosso albero (successivamente tagliato e lasciato a bordo della ciclabile) è caduto di traverso sia sul sentiero che sulla carreggiata e se questo fosse accaduto di giorno anziché in piena notte, le probabilità di incontrare qualcuno sulla sua traiettoria sarebbero state molto più alte.

Ora l’ex sindaco di Ceriano Laghetto si interroga sulla manutenzione del bosco in questione. Lo ha fatto con un video pubblicato su più social denunciando pubblicamente la situazione che si può vedere ancora oggi sulla stessa via Milano al Villaggio Brollo, vicino al confine con Solaro, dove sono molti gli alberi in cattivo stato di salute, "alcuni morti o addirittura marci, che si sorreggono l’un l’altro", come dice lo stesso Cattaneo nel video mostrando la situazione. Lo stesso Cattaneo annuncia di avere scritto alle autorità, dal sindaco di Ceriano Laghetto al Parco delle Groane, per chiedere delle verifiche.

"Ho chiesto che venga verificata la stabilità degli alberi a lato della strada. Siamo in un periodo con allerte meteo e temporali e la situazione delle piante è preoccupante. Non diamo sempre la colpa ai fattori esterni, qui si tratta di manutenzioni, divenute ormai necessarie, di controllo e verifica urgente. Può essere sfruttato questo periodo con minor traffico per intervenire". Dal Parco delle Groane spiegano che la polizia locale ha già effettuato un sopralluogo con le verifiche del caso: si tratta di un appezzamento di proprietà privata e ora sono in corso interlocuzioni con il Comune di riferimento (in questo caso Ceriano Laghetto) per l’emissione di ordinanza che obblighi il proprietario a intervenire con i tagli e la messa in sicurezza.