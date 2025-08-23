Fulmine abbatte un grande pino. Vetture distrutte e paura a Desio

La scena era impressionante e faceva temere anche il peggio. Un grosso albero in via San Pietro a Desio si è abbattuto giovedì sulle auto in sosta a causa del temporale. Tutto, fortunatamente, si è risolto con disagi e con danni materiali. Non fanno piacere a nessuno, ma è ben poca cosa rispetto a eventuali conseguenze per la salute delle persone. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando il maltempo era tornato a farsi sentire. Forte pioggia, tuoni, anche fulmini sulla città. Proprio uno di questi ha colpito un grosso pino situato nel parcheggio del palazzetto Aldo Moro e lo ha spezzato. Parte del tronco e i grossi rami sono caduti colpendo i veicoli in sosta: alcune auto e un furgone. I danni saranno quantificati nelle prossime ore. Ciò che conta è che nessuno in quel momento era seduto all’interno dell’abitacolo. Una volta dato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per chiudere provvisoriamente al transito via San Pietro e facilitare l’intervento dei vigili del fuoco. Con loro presenti anche i carabinieri. È arrivata pure una ambulanza, non potendo escludere che potesse risultare coinvolta qualche persona sotto quei tronchi e quei rami. Via San Pietro, del resto, è molto frequentata. Si tratta di una strada centralissima, situata a poche centinaia di metri dal municipio, unica possibilità per gli automobilisti che dalla basilica devono dirigersi verso la parte Nord della città.

Oltretutto su quella strada c’è anche il palazzetto. Chiuso, grazie al periodo estivo, il vicinissimo collegio Paola Di Rosa. Un episodio di questo tipo in un altro periodo dell’anno non verrebbe archiviato probabilmente senza drammatiche conseguenze. L’amministrazione comunale, oltre ad avvisare i cittadini attraverso i suoi canali di comunicazione, ha ricordato che l’ondata di maltempo era attesa anche fino alla mezzanotte. L’avviso, però, ha suscitato il malcontento dei desiani: su Facebook non hanno mancato di ricordare che la manutenzione del verde in molte vie non è stata fatta e che diverse alberature sono in condizioni pericolose. In via San Pietro l’albero è stato spezzato da un fulmine, in altre strade col prossimo temporale di forte intensità potremmo assistere al crollo di qualche pianta. È meglio intervenire: al posto delle auto, la prossima volta, potrebbe esserci qualche pedone.

G.G.