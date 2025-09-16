Affitti sostenibili a Milano? Ecco i 5 quartieri (ben collegati) coi prezzi più bassi della città

Milano non è solo Brera e Porta Nuova. Oltre alle cartoline patinate del centro, esiste una città parallela dove è ancora possibile trovare casa senza svuotare il conto corrente, né rinunciare a trasporti decenti. Mentre il prezzo medio degli affitti sfonda i 22,6 euro al metro quadro – con picchi di quasi il doppio in centro anche a causa di AirBnb – ci sono quartieri dove si può ancora respirare, economicamente parlando.

Le cinque zone che abbiamo mappato sulla base dei dati di Immobiliare.it raccontano una Milano sostenibile anche per studenti o giovani lavoratori (con un budget normale): parliamo di periferie ricercate. Per ogni zona sono indicati i principali collegamenti del trasporto pubblico locale e i prezzi medi al metro quadro dei canoni aggiornati ad agosto 2025. Ma vediamo quali sono.