Una giornata di relax in montagna spendendo poco: 5 Piani di evasione da Milano

Con le vacanze che sono ormai un ricordo e l'attività lavorativa e scolastica che è entrata o sta entrando gradualmente a regime, il livello di stress aumenta improvvisamente. Capita di non sentirci pronti a immergerci nuovamente nei ritmi dettati dalla città e dall'agenda. Ufficio, scuola e famiglia. E ancora riunioni, impegni dei figli, traffico. Infine obiettivi da raggiungere, scadenze da rispettare e aspettative da non deludere.

L'ansia sale, c'è poco da fare. Ecco perché conviene ritagliarsi un momento di relax per sè nella natura. Un'evasione che duri anche lo spazio di una giornata da trascorrere in beata solitudine, oppure con i famigliari e gli amici. Ognuno sa come ritemprarsi. Farlo a Milano e nei contesti urbani è difficile, l'ambiente non aiuta.

Occorrono spazi verdi e cieli azzurri: gli ingredienti migliori per ritrovare l'equilibrio interiore. Se le condizioni meteorologiche sono favorevoli, basta un minimo di organizzazione. Vi stiamo infatti suggerendo 5 mete non lontane da Milano, raggiungibili con un'ora e mezza massimo di viaggio. Dopo le ferie di agosto i soldi in tasca sono pochi? Tranquilli, qui si può spendere poco o tanto a seconda della disponibilità. In certi casi, se metterete nello zaino panini e frutta, l'unico costo da sostenere è quello del carburante. In altri ci sarà da pagare il biglietto della funivia, se non avrete voglia di camminare in salita. Si, perché vi stiamo "mandando" nelle montagne più vicine a Milano: sono 5 "evergreen" delle gite fuori porta che molti avranno fatto da bambini con genitori e nonni. I 5 gettonatissimi "Piani" delle valli lecchesi: Bobbio, Resinelli, Erna, Artavaggio e Betulle. Scopriamoli insieme.