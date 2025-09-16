Aggrappiamoci a Leonardo
Ivan Albarelli
Aggrappiamoci a Leonardo
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Taxi negli aeroportiMorto San GiulianoCharlie KirkUrbanistica MilanoGite in montagnaMeteo
Acquista il giornale
CronacaAbusi sessuali sulle allieve del maneggio: arrestato maestro di equitazione
16 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Abusi sessuali sulle allieve del maneggio: arrestato maestro di equitazione

Abusi sessuali sulle allieve del maneggio: arrestato maestro di equitazione

L’indagine della squadra mobile di Milano. Le vittime – alcune delle quali sono state ascoltate in audizione protetta – sono tutte minorenni. Le molestie sarebbero avvenute durante le lezioni

Le vittime sono state agganciate durante le lezioni di equitazione (Archivio)

Le vittime sono state agganciate durante le lezioni di equitazione (Archivio)

Per approfondire:

Milano, 16 settembre 2025 – Abusi sessuali in maneggio, arrestato un istruttore di equitazione. Le vittime sarebbero tutte minorenni. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere dagli agenti della squadra mobile di Milano. A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Milano.

L’indagine

L’inchiesta ha preso il via dalla denuncia presentata dai genitori di una delle allieve, che erano venuti a sapere delle attenzioni sgradite riservate alla figlia dal maestro, un uomo di 62 anni residente nel Milanese, zona in cui si trova anche l’attività per cui lavora.

È scattata, a questo punto, l’attività di indagine da parte degli agenti della quarta sezione della squadra mobile. Gli accertamenti, effettuati con le tecniche più diverse, hanno evidenziato come l’uomo, approfittando del rapporto fiduciario instauratosi fra maestro e allieve, ma anche facendo ricorso all’autorità “assegnatagli” dal suo ruolo, avesse compiuto molestie sessuali, durante le lezioni e altri momenti di attività sportiva. 

Approfondisci:

Milano, si finge allenatore per adescare i ragazzini e abusarli nei bar: arrestato commesso di un supermercato

Milano, si finge allenatore per adescare i ragazzini e abusarli nei bar: arrestato commesso di un supermercato

Le testimonianze

In particolare, le audizioni protette – condotte da agenti specializzati, affiancata di esperti in sostegno psicologico – di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall’uomo all’interno del maneggio.

Una catena dell’orrore che, si spera, possa essersi interrotta con il provvedimento di arresto. Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza l’uomo si trovava nel maneggio in cui presta servizio. Proprio qui è stato rintracciato, venendo subito portato in carcere a San Vittore. Le indagini proseguono, anche nell’eventualità che altri episodi di abusi possano venire alla luce. L’indagato, in questa fase dell’inchiesta, così come nel processo, avrà occasione di fornire la sua versione riguardo i fatti che gli sono contestati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata