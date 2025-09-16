Abusi sessuali sulle allieve del maneggio: arrestato maestro di equitazione

Milano, 16 settembre 2025 – Abusi sessuali in maneggio, arrestato un istruttore di equitazione. Le vittime sarebbero tutte minorenni. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere dagli agenti della squadra mobile di Milano. A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Milano.

L’indagine

L’inchiesta ha preso il via dalla denuncia presentata dai genitori di una delle allieve, che erano venuti a sapere delle attenzioni sgradite riservate alla figlia dal maestro, un uomo di 62 anni residente nel Milanese, zona in cui si trova anche l’attività per cui lavora.

È scattata, a questo punto, l’attività di indagine da parte degli agenti della quarta sezione della squadra mobile. Gli accertamenti, effettuati con le tecniche più diverse, hanno evidenziato come l’uomo, approfittando del rapporto fiduciario instauratosi fra maestro e allieve, ma anche facendo ricorso all’autorità “assegnatagli” dal suo ruolo, avesse compiuto molestie sessuali, durante le lezioni e altri momenti di attività sportiva.

Le testimonianze

In particolare, le audizioni protette – condotte da agenti specializzati, affiancata di esperti in sostegno psicologico – di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall’uomo all’interno del maneggio.

Una catena dell’orrore che, si spera, possa essersi interrotta con il provvedimento di arresto. Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza l’uomo si trovava nel maneggio in cui presta servizio. Proprio qui è stato rintracciato, venendo subito portato in carcere a San Vittore. Le indagini proseguono, anche nell’eventualità che altri episodi di abusi possano venire alla luce. L’indagato, in questa fase dell’inchiesta, così come nel processo, avrà occasione di fornire la sua versione riguardo i fatti che gli sono contestati.