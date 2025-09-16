Precipita dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese: operaio muore a 36 anni

Milano – Un operaio di 36 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento dell’azienda Fer.Ol.Met, in via della Pace a San Giuliano Milanese. La tragedia è avvenuta martedì mattina poco prima di mezzogiorno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava montando alcuni pannelli solari sul tetto di uno dei capannoni dell’azienda quando la copertura ha ceduto e lui è precipitato a terra.

I soccorsi

I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi e l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato allo stabilimento l’ambulanza, l’automedica e allertato anche l’elisoccorso. Purtroppo, i tentativi di rianimazione dei soccorritori sono stati vani: l’operaio è deceduto sul posto.

A seguito dell’incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Agenzia regionale di tutela della salute. Si dovrà ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, accertare se le norme di sicurezza siano state rispettate e verificare eventuali responsabilità.

I dati sulla sicurezza sul lavoro

In base ai dati dell’Ispettorato del lavoro, con 13.133 ispezioni e un tasso di irregolarità pari al 67,5%, la Lombardia si conferma tra le aree con maggiore esposizione a violazioni della normativa del lavoro e della prevenzione. Sono stati rilevati nell’arco di un anno 1.589 lavoratori in nero, 184 casi di caporalato,1.933 interposizioni illecite di manodopera, 6.681 violazioni in materia di salute e sicurezza, in gran parte nei settori ad alto rischio come l’edilizia. Dall’inizio dell’anno a fine luglio 2025, sono morti 89 lavoratori lombardi.