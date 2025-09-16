Aggrappiamoci a Leonardo
Ivan Albarelli
Aggrappiamoci a Leonardo
Cronaca
Superenalotto oggi, martedì 16 settembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto

16 set 2025
16 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Superenalotto oggi, martedì 16 settembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto

Continua la caccia alla sestina fortunata che stasera vale un montepremi di 51,.8 milioni di euro. Segui la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire tutti i risultati

Estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto

Estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto

Milano – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 16 settembre 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 51,8 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. 

L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 

Superenalotto

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente

Numero Jolly

Numero Superstar

Superenalotto e i premi non riscossi in Lombardia: 9 vincite da 10mila euro da incassare entro settembre

Quote

Le quote verranno pubblicate intorno alle 21.

Lotto

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 

Cagliari – 

Firenze – 

Genova – 

Milano – 

Napoli – 

Palermo – 

Roma – 

Torino – 

Venezia – 

Nazionale – 

Simbolotto

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti

10eLotto

I numeri vincenti del 10eLotto:

Numero Oro

Numero Doppio Oro

Extra

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non

