Apre nuova libreria Feltrinelli in corso Genova: inaugurazione con firmacopie

Apre una nuova libreria con la livrea rossa di Feltrinelli a Milano, in Corso Genova, con una selezione di 30.000 titoli e il libro come chiave per entrare nei grandi cambiamenti del presente. Domani, giovedì 4 settembre, dalle 19 Carlo Feltrinelli e Alessandra Carra taglieranno il nastro e accoglieranno cittadini, lettori e lettrici nei nuovi spazi. Firmacopie di alcuni degli autori e delle autrici più cari al pubblico: Domenico Dara, Concita De Gregorio, Umberto Galimberti, Lorenza Gentile, Gad Lerner, Paolo Maggioni, Federica Manzon, Giacomo Papi, Valeria Parrella, Rosario Pellecchia, Gio Quasirosso, Silvia Ziche e molti altri.

Con due vetrine che affacciano su corso Genova, la nuova Feltrinelli - la tredicesima del Gruppo nel capoluogo e la diciannovesima in Lombardia - si sviluppa internamente su due piani rispettivamente di 100 e 450 metri quadrati, proponendo un vasto assortimento di titoli che spazia dalla fiction alla letteratura crime, dalla letteratura young adult ai libri per bambini, includendo anche una proposta di libri in lingua, oltre a una sala preposta a incontri, presentazioni e bookclub. Elemento di novità e distinzione della libreria, il piano d'ingresso si presenta come la prima pagina di un quotidiano, proponendo le letture in base ai grandi temi e ai grandi fatti di cronaca estera o nazionale. E per raccontarli, tutti i sabato mattina a partire da ottobre la Feltrinelli di corso Genova organizza Lampi - la rassegna stampa del sabato, un ciclo di appuntamenti condotto ogni mese da un giornalista diverso che racconta le storie piu' importanti dai giornali, dai siti e dai social media. Una rassegna stampa che attinge da tutti i mezzi di informazione per spiegare il mondo che cambia, e lo fa proponendo le letture piu' adatte per approfondire i diversi temi. Al via sabato 4 ottobre alle 10.30 con Angelo Miotto, direttore di Q Code Mag.