Harry Potter mania a Milano: migliaia di fan partecipano al Back to Hogwarts

Milano – Fan di ogni età e da tutta Italia si sono radunati oggi, lunedì 1 settembre, a Milano per celebrare il “Back to Hogwarts”, un evento iconico e attesissimo dagli appassionati di Harry Potter. Un migliaio le persone – travestite o no – che hanno riempito la sala del Teatro Nazionale di Milano per salire a bordo dell'Hogwarts Express e iniziare un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria, proprio come nei romanzi di Jk Rowling da cui sono stata tratta una seire di film di successo planetario.

Harry Potter: the Exbhbition al Teatro Nazionale. Le foto di rito per i fan