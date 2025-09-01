Harry Potter mania a Milano: migliaia di fan partecipano al Back to Hogwarts

Milano – Fan di ogni età e da tutta Italia si sono radunati oggi, lunedì 1 settembre, a Milano per celebrare il “Back to Hogwarts”, un evento iconico e attesissimo dagli appassionati di Harry Potter. Un migliaio le persone – travestite o no – che hanno riempito la sala del Teatro Nazionale di Milano per salire a bordo dell'Hogwarts Express e iniziare un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria, proprio come nei romanzi di Jk Rowling da cui sono stata tratta una seire di film di successo planetario.
Dalle 8:45 alle 14.00 attività speciali, sorprese, grandi ospiti e tanta magia, alle 11 il momento più atteso che segna l'effettiva partenza dell'Hogwarts Express dal binario 9 e ¾. Per la prima volta, inoltre, l'evento, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia, è visibile in live streaming per tutti sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok. Ad accogliere i fan di Harry Potter anche aree tematizzate ed elementi iconici della saga per foto memorabili e per un divertimento assicurato, grazie alla collaborazione con Geox, Lego®, Roncato e Witor's. Sarà possibile celebrare il Back To Hogwarts anche al cinema. Dal 28 agosto al 3 settembre, infatti, tornerà al cinema Harry Potter e Il Calice di Fuoco , il quarto iconico capitolo della serie di film di Harry Potter, diretto da Mike Newell, che celebra quest'anno il suo 20° anniversario. Sarà l'occasione per i fan di Harry Potter di rivivere sul grande schermo le emozioni del torneo Tremaghi, e per i fan più giovani di vedere per la prima volta il film in sala.