Luca Gervasi, la gattina Belen e il sogno Maria De Filippi: “Nel podcast non scelgo mai nessuno per hype”

MILANO – In principio erano i reels e le stories, e anche il libro “7 vite insieme a te“, con la gatta Belen. Poi ecco “Sotto il cielo più azzurro“, nel quale a emergere era la persona e non più il personaggio. Oggi il milanese Luca Gervasi è uno dei content creator più seguiti e prolifici del mondo dei social network italiani (850mila follower su Instagram). E fino a ottobre terrà compagnia agli ascoltatori con la seconda stagione del podcast ‘Hey Luca!’.

Gervasi, ma c’era davvero bisogno di un altro podcast nel web?

“Oggi ne escono tanti e sui temi più vari, ma sono contento di essere uscito con il mio in tempi non sospetti. ‘Hey Luca!’ parla dell’amore ma non in senso lato. Parla della visione dell’amore di una persona specifica. C’è bisogno di un podcast del genere? Sì, perché durante le chiacchierate invitiamo le persone a ragionare con il cuore. Aprendo Instagram, ogni giorno si trovano molte notizie brutte, mentre con il podcast diamo un messaggio positivo”.

Come sceglie gli ospiti per il podcast?

“Sono molto selettivo. Mi propongono tantissimi nomi, ma se non percepisco che si tratta di personaggi portato di contenuti significativi per quanto riguarda l’amore preferisco non sceglierli. Devo avere la percezione che possano contribuire al dibattito sull’amore, non scelgo mai nessuno per hype”.

Chi le piacerebbe avere nel salotto di ‘Hey Luca!’?

“Mi piacerebbe puntare veramente in alto. Mi piace molto la televisione. Con i miei genitori e mio fratello vivevamo in un monolocale di 25 metri quadrati e si vedeva in tv quello che piaceva a mia madre, quindi ho visto tutti i ‘Chi l’ha visto?’ e tutti i programmi di Maria De Filippi. Perciò, se posso sognare, mi piacerebbe chiacchierare proprio con Maria De Filippi. Lei, con tutti i programmi che ha condotto, è un’icona dell’amore e credo che potrebbe svoltarmi la mia idea su questo tema”.

Siamo alla seconda stagione, il podcast continuerà?

“Questo podcast deve continuare, c’è già la terza stagione in preparazione. Sto anche cercando di muovere qualche passo nel mondo della tv, la strada è molto lunga”.

Domanda d’obbligo: come sta Belen?

“Quando io sono impegnato fa le vacanze: fa la vita che vorremmo fare noi”.

Sta vivendo una nuova fase della sua carriera, una fase in cui la sua vita con lei è un po’ in secondo piano. Come sta reagendo il pubblico?

“La gente ha iniziato a conoscermi per i contenuti social insieme alla mia gatta e sono molto contento che abbia iniziato a capire che ci sono io, che c’è altro. E che posso raccontare altro oltre a questo”.

Progetti futuri?

“Sto provando a far diventare Belen anche un cartone animato, per farla essere amata anche dai bambini. L’idea è quella di raccontare la storia di ‘Baby Belen’, ovvero la sua vita prima che arrivasse da me”.

Dove vuole arrivare?

“Mi piace lavorare nell’intrattenimento. Negli ultimi anni ho imparato a intrattenere la gente in pochi secondi, fare tv o radio è invece più complicato ma mi piacerebbe molto. Un film? Sto studiando recitazione, perché no? Mai dire mai”.