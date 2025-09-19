Fedez al Forum di Assago dopo le (tante) polemiche: sarà davvero un Ritorno a casa?

Milano, 19 settembre 2025 – Questa sera e domani (19 e 20 settembre) ad Assago scocca l’ora del “Ritorno a casa” di Fedez. Dopo il caso Sinner (legato alle barre del rapper di Rozzano sul campione del tennis mondiale) che ha tenuto banco negli scorsi giorni, il cantante si prepara a due serate-chiave, lanciate sulla scia del successo al Festival di Sanremo. L’apertura delle porte del Forum è attesa alle 19, inizio show alle 21.15. La prima data, quella del 19 settembre, era arrivata a pochi giorni alla fine del Festival 2025, dove il rapper è stato uno degli indiscussi protagonisti con “Battito”, un brano potente in cui il cantante affronta temi delicati come quello della salute mentale.

“Dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto – aveva scritto il 17 febbraio, annunciando il live a Milano -. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi”. “È arrivato il momento di rincontrarci, è arrivato il momento di tornare a casa” aveva spiegato. A distanza di poche ore un ulteriore annuncio: “Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°. Sono senza parole, grazie – aveva detto su Instagram, spiegando ai fan di aver reso disponibile un secondo appuntamento, quello del 20 settembre -. Abbiamo aperto una seconda data”.

A distanza di qualche mese – nell’estate in cui il tema dei sold out nei concerti italiani è entrato al centro del dibattito – il momento di salire su quel palco, diverso da tutti gli altri, è arrivato. Il live – come spesso accade quando si parla di figure di grande appeal mediatico come nel caso di Fedez – è molto atteso, anche sui social. Dopo il quarto posto a Sanremo il rapper aveva detto di volere tornare a occuparsi solo di musica.

E la musica c’è stata, a partire da “Scelte stupide” con Clara Soccini (a seguito del brano si era anche rumoreggiato di una liason tra i due, mentre in realtà da questa estate Fedez ha sì una nuova storia, ma con Giulia Honegger). Ma non solo quella: anche le polemiche non sono mancate: delle rime su Jannik Sinner e Carlo Acutis alla “giallo della mappa” del Forun. Nel pomeriggio di oggi il cantante ha svelato qualche anteprima del palco dei live ad Assago, pronto per l’appuntamento di questa sera. Ed è certo che la performance sarà analizzata al microscopio. Da quanto postato dal rapper su Instagram al live dovrebbe esserci anche Francesca Michielin (che con lui ha cantato hit come “Magnifico” e “Chiamami per nome”, a Sanremo 2020).