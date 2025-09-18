Fedez fa parlare in vista d’Assago. Il giallo dei ticket

Com’è l’accento di un calcolatore? Uno se lo chiede dopo l’ultima bravata di Fedez che, per far salire la temperatura del suo ritorno tra le gradinate del Forum venerdì e sabato prossimi, nel testo dell’inedito anticipato sul web ha pensato di prendersela col mondo (e magari vendere qualche biglietto per il secondo show, di cui su Ticketone è scomparsa misteriosamente la mappa impedendo di costatarne l’effettivo riempimento).

Innanzitutto Jannik Sinner, "purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler", ma anche Elly Schlein e il revenge porn, senza lasciar stare i santi con un affondo su Carlo Acutis. "È stato un richiamo", ha scritto Lucia sui social annunciando l’apertura delle prevendite. Sei anni fa lo show ad Assago (al netto delle basi preregistrate) era stato di qualità, l’auspicio è che prosegua su quella strada. A.S.