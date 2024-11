Fedez senza controllo: “Ogni tanto fumo canne. Meglio Vannacci della Schlein. Lucci? Un amico”

Milano – Fedez non rinnega il capo della Curva Sud del Milan, Luca Lucci, arrestato nell’ambito dell’indagine sul narcotraffico legato alle cosche di ‘ndrangheta. “Lucci? Lo rincontrerei e non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non tradisco le mie amicizie, incontro chi cazzo voglio”, ha dichiarato alla trasmissione La Zanzara di Radio 24. “Frequentavo un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato”.

Luca Lucci e Fedez

Intervistato da Giuseppe Cruciani, ha presentato il suo nuovo podcast, Pulp Podcast, la cui prima puntata è dedicata alla sindrome di Tourette. “Abbiamo dovuto bippare decine di bestemmie, dice Fedez, ma l’argomento è molto serio. Con noi c’era uno dei più grandi esperti di questa patologia, un medico del San Raffaele”. Alla domanda “Chi vorresti invitare?” lui risponde: “Il mio ospite sarebbe Maurizio Gasparri, abbiamo un pregresso importante, è giunta l’ora di un confronto tra me e lui. Ma è un pò perplesso, fa resistenza”.

A quel punto Cruciani e Parenzo chiamano il senatore azzurro in diretta. Gasparri attacca: “Ma sei veramente Fedez, o è una voce registrata?”. “No, sono l’intelligenza artificiale”, ha replicato il rapper a Gasparri, che poi ha detto: “Allora finalmente hai un’intelligenza, posso venire ospite del tuo podcast anche se sono contrario a tutto quello che dici e ai tuoi valori, promuovi la droga”.

E quando poi sono tornati all’argomento droghe ha ammesso di farsi qualche canna: “Siccome ho avuto un cancro, una ogni tanto fa bene all’apparato digerente, lo dice il medico. Sul quante me ne faccio fatemi divorziare e poi lo dico…”. E poi Cruciano: “Tra Vannacci e Schlein chi ti piace di più?”. “Vannacci”, risponde l’artista. “La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe? Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia”. Sei ancora Propal, anche tu vuoi Netanyahu in carcere? “Assolutamente si. Scrivevo canzoni a favore della Palestina quando non andava di moda”. E infine, preferisci Elon Musk o Piero Pelù?: “Elon Musk, uscire da X è una protesta inutile”.