Fedez sfiora il podio a Sanremo 2025: “Voglio tornare a fare solo ed esclusivamente musica”

Milano, 16 febbraio 2025 – “Ciao ragazzi, devo elaborare un attimo, ma ci tengo a ringraziarvi tutti”. Con queste parole Fedez si è rivolto ai suoi fan su Instagram, subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2025, dove ha sfiorato il podio con la canzone ‘Battito’. Il rapper milanese si è infatti piazzato quarto in classifica, dopo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’, Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’ e il vincitore Olly con ‘Balorda nostalgia’.

Fedez sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2025

“Sono contento, ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale ma sono veramente felice, domani vi scrivo due righe”, ha aggiunto l’artista che, ancora una volta, ha deciso di mettersi a nudo dicendo quello che, in fondo, tutti hanno visto in questi giorni. In ogni esibizione sul palco dell’Ariston, Federico Lucia era agitato: iniziava a cantare con gli occhi chiusi, tremava, sudava e quando lasciava la scena tirava sempre un enorme sospiro di sollievo. Nella serata delle cover, quando ha rappato sulle note di ‘Bella stronza’ insieme a Marco Masini, la telecamera ha più volte indugiato sui suoi occhi lucidi: tensione che si scioglie, certo. Ma anche un dolore nel cuore che, probabilmente, non è stato ancora superato. E che ha provato a buttare fuori con la sua musica.

Un po’ come con ‘Battito’, un brano con un chiaro riferimento alla lotta contro una depressione che l'ha colpito a più riprese, spesso farmacoresistente, che ha cercato di contrastare in vari modi e che spera di tenere lontano il più possibile. “Una canzone d’amore e d’odio. È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi, in cui viviamo accompagnati dai nostri demoni, danziamo con le nostre debolezze. Fingiamo di non sentirli, di non vederli, ma loro sono lì. Nel silenzio. Nel vuoto che rimbomba più forte di qualsiasi applauso o fischio”, aveva spiegato qualche giorno fa parlando del brano che ha scritto e con cui era in gara alla 75esima edizione del Festival.

Ma questo silenzio, stavolta, è stato riempito. Ed è stato lo stesso Fedez ha colmarlo con la sua voce e le sue barre, definite più volte dai suoi fan “potentissime”. “Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo ed esclusivamente musica”, ha detto il cantante prima di chiudere la Storia Instagram e dando appuntamento a domani (oggi, ndr) con nuove e grandi emozioni.