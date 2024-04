Fedez a Belve, le anticipazioni di stasera: “Il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara Ferragni”

Milano, 9 aprile 2024 – L’intervista di Fedez a Belve di Francesca Fagnani è attesa da settimane dai fan del rapper, dai fan di Chiara Ferragni, da chi è fidelizzato ormai alle domande “graffianti” della giornalista ma anche dai curiosi che, anche senza volerlo, hanno saputo tutti i dettagli sulla fine della relazione tra i due (ex) coniugi.

Le anticipazioni trapelate hanno parlato di qualche lacrima versata dal rapper, tanta sincerità nelle sue parole e pochi peli sulla lingua in risposta a domande meno accomodanti: ma questi forse il rapper di Rozzano non li ha mai avuti. Come consuetudine prima della puntata in onda su Rai 2 in prima serata ogni martedì, sui canali social compaiono alcuni secondi delle interviste in programma: dopo Francesca Cipriani e Alessandro Borghi, gli altri ospiti di martedì 9 aprile, è comparso anche il video relativo a Fedez che nonostante duri appena 7 secondi rivela un fatto fondamentale della fine del rapporto tra Ferragni e l’ex marito. Tanti si sono chiesti se infatti il caso Balocco abbia influito sulla crisi matrimoniale e sì, è Fedez ad ammetterlo a Fagnani: “Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì”.

Ferragni e Fedez: la fine del rapporto e i guai di lavoro

La vicenda che ha coinvolto i due è esplosa infatti in concomitanza del caso che ha visto Ferragni indagata per truffa aggravata in merito alla promozione di pandori dell’azienda Balocco: dalla notizia del “guaio” finanziario marito e moglie non sono più comparsi insieme sui social tranne in un video di Capodanno dove peraltro compaiono altri amici e parenti.

Da quel momento la caduta del “fenomeno Ferragni” è stata inesorabile e costante: dalla perdita di follower fino alla fine delle collaborazioni con partner importanti. Poi l’annuncio della separazione del marito a febbraio e la sua estromissione dal cda di Tod’s. Una caduta analizzata da giornali e media con interesse, lo stesso che ha sempre mosso le luci dei riflettori sulla coppia.

Fedez dal canto suo non ha passato mesi altrettanto semplici, complice la definitiva dipartita dal podcast Muschio Selvaggio, condiviso con l’amico Luis Sal e poi al centro di una querelle dove alla fine sembra proprio che il personaggio bolognese abbia avuto la meglio. Poi la lontananza dai figli Leone e Vittoria, rimasti con la mamma nell’attico di City Life, la ricerca di una nuova sistemazione e di creare un ambiente confortevole e domestico anche per i figli.

Dopo Ferragni da Fazio, Fedez parla ai microfoni di Belve

L’hype per la puntata di stasera è paragonabile solo a quello che ha anticipato l’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio agli inizi di marzo, la prima apparizione pubblica dopo lo scandalo del pandoro Balocco.

Con le dovute differenze: in tanti hanno imputato a Fazio di aver posto domande un po’ accomodanti e poco approfondite su tutte le vicende che hanno interessato l’influencer negli ultimi mesi, tra la fine del matrimonio e i polveroni giudiziari. Per questo i fan attendono con curiosità l’intervista di stasera a Belve, dove l’intervistatrice è nota per cercare di far emergere qualsiasi lato dell’ospite, anche quelli meno conosciuti.