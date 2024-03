Fedez in lacrime per la fine del matrimonio con Chiara Ferragni: ecco cos’ha detto a “Belve”

Milano, 29 marzo 2024 – Parlare di Chiara Ferragni e dei figli l’avrebbe commosso fino alle lacrime: è stata questa la reazione di Fedez durante la registrazione dell’intervista di "Belve”, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

La registrazione ha avuto luogo ieri, giovedì 29 marzo, negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi e il rapper, che sta affrontando la crisi per la fine del matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni, si sarebbe commosso a tal punto da raggiungere le lacrime di fronte a Francesca Fagnani.

Incalzato dalle domande taglienti della giornalista, Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell'amore per i figli Leone e Vittoria e avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase delicata: la decisione di non mostrarne più il volto sui social, tanto chiacchierata dai follower nelle ultime settimane, sarebbe stata concordata con la moglie.

Nessun flirt o tradimento dietro alla decisione di lasciare l’attico di City Life a febbraio: Fedez ha smentito ogni illazione che in questi mesi hanno inondato i siti di gossip. Quindi ci sarebbero altre motivazioni dietro alla crisi della coppia: qualcuno in questi mesi ha additato i guai giudiziari di Chiara Ferragni come possibile causa della fine del loro amore, coronato dal matrimonio nel 2018.

L'intervista andrà in onda nella puntata del 9 aprile, in onda in prima serata su Rai2 e non, come inizialmente previsto, nella puntata d'esordio della nuova edizione di “Belve” il 2 aprile, che invece ospiterà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, l’ex modella ed ex premier dame Carla Bruni e la cantante Loredana Bertè.