Chiara Ferragni oggi in tv a Che tempo che fa: quando sarà, orari e scaletta. Di cosa parlerà da Fazio e perché l’intervista è tanto attesa

Milano – Oggi, domenica 3 marzo, è il giorno dell’attesa partecipazione di Chiara Ferragni a "Che Tempo Che Fa". Un’intervista che era stata annunciata proprio nel giorno in cui è scoppiato il caso della crisi con il marito Fedez, a seguito delle indiscrezioni del sito Dagospia. In questi dieci giorni l’influencer è tornata a parlare sui social ma questa sarà la sua prima apparizione in un programma televisivo dallo scoppio del pandoro-gate e della deflagrazione dei rumors sulla rottura tra i Ferragnez. Oggi su Instagram, senza nascondere una certa agitazione, Chiara Ferragni ha spiegato di volersi mostrare per come è: “Se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità”. Negli scorsi giorni la partecipazione alla trasmissione ha avuto il via libera del Tar dopo il ricorso del Codacons. L’associazione dei consumatori ha comunque chiesto al conduttore di fare sette domande all’imprenditrice digitale.

Di cosa parlerà

In quanto ad argomenti per il conduttore non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Sul tavolo ovviamente c’è la questione legata alla beneficenza, scoppiata a metà dicembre e innescata dall’ormai noto caso pandoro. Ma non solo. Ovviamente c’è grande curiosità anche su quanto l’influencer potrebbe dire sulla sua crisi (ormai più che presunta) con Fedez. In queste settimane l’imprenditrice digitale si è limitata a parlare di “un momento doloroso” e negare categoricamente che l’allontanamento possa far parte di una sorta “exit strategy” (ovvero un modo per distogliere l’attenzione dalle vicende giudiziarie). Ma oggi potrebbe essere l’occasione giusta per spiegare più apertamente cosa sta succedendo nella coppia più seguita d’Italia. Del resto anche sui social la coppia ha mantenuto un basso profilo sulla vicenda, lasciando i follower a caccia di indizi su possibili segnali di riavvicinamento (o di frattura definitiva).

Il post su Instagram di Chiara Ferragni sulla sua partecipazione a "Che tempo che fa"

In tv

Nel pomeriggio su Instagram l’influencer ha condiviso una storia con l’annuncio della sua partecipazione al programma, aggiungendo l’orario delle 21 (potrebbe essere quindi questo il momento della trasmissione in cui inizierà la sua intervista). Ecco quindi la scansione della serata su la Nove: dalle 19.30 alle 20 andrà in onda “Che tempo che farà” (con Fabio Fazio, Nino Frassica e Ubaldo Pantani). Dalle 20 alle 22.20 appuntamento con “Che tempo che fa” e infine a chiudere dalle 22.30 alle 00.20 “Che tempo che fa – Il tavolo”. L’intervista sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Gli ospiti

Ricco il parterre di ospiti (oltre come detto a Chiara Ferragni). Dopo la laurea alla memoria in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia, sarà presente Gino Cecchettin, autore del libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia", una lunga lettera-appello scritta a 4 mani con Marco Franzoso. E ancora: Loredana Bertè live con il brano "Pazza" che le è valso il Premio della Critica Mia Martini al 74° Festival di Sanremo; Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia co-autori del libro "Fratellino", autobiografia di Balde.