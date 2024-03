Ferragnez, il peggio che non avremmo voluto vedere

I più disattenti – e sono molti, almeno ventinove milioni, tanti quanti i follower di lei su Instagram – si erano illusi di avere a che fare con delle specie di divinità. Belli, ricchi, famosi, felici, con i figli biondi e gli occhi azzurri, con case, auto e fogli di giornale da sogno. I Ferragnez stessi erano per tanti un sogno. I più attenti invece avevano capito che, come tutti, avevano delle ombre e che comunque dalla vetta prima o poi si scende: si può controllare la discesa e renderla dolce o rotolare giù come sacchi di patate. Ma nemmeno i più cinici si aspettavano di vedere una caduta a piombo così impietosa.

Lo sappiamo che le separazioni sono dolorose e che i coniugi danno il peggio di sé, ma forse da Chiara Ferragni e Fedez ci aspettavamo qualcosa di diverso dalle litigate durante le “festine” dei figli. Qualcosa di diverso dai post sui social da neo single sofferente di lei, dagli eventi goderecci da neo single di lui. O forse no. Ci potevamo aspettare esattamente ciò che fanno tutti quando ci si lascia: un po’ pena, un po’ tenerezza. Ci serva da lezione davanti ai prossimi bellissimi e famosissimi: non idolatriamoli, piangono anche loro, seppure negli attici da 800 metri quadrati.