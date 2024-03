Muschio Selvaggio torna a Luis Sal: il podcast riparte senza Fedez ma con un nuovo conduttore

Milano, 28 marzo 2024 – Fedez l’aveva annunciato: l’ultima puntata di Muschio Selvaggio condotta da lui e Mr. Marra è andata in onda tre giorni fa dopodiché entrambi si sarebbe “levati dai c*******”, perché il podcast è di Luis Sal. O anzi no, aveva ritrattato nelle stories il rapper di Rozzano. In realtà si, dato che da oggi il format d’interviste riparte proprio sotto la conduzione di Sal. Ma mettiamo ordine.

L’ultima puntata condotta da Fedez

Fedez è alle prese con la fine del matrimonio tra lui e Chiara Ferragni e a parte i commenti al veleno e qualche sfuriata di troppo durante la festa di compleanno della figlia Vittoria, il rapper non manifesta troppo dispiacere per la separazione e oggi ha comunicato ai follower di essersi concesso una Ferrari Roma Spider.

Una consolazione forse, dato che il podcast su cui ha investito tempo ed energie è pronto a ripartire sotto la conduzione di Luis Sal, l’ex collaboratore di Fedez. Il format infatti sarebbe già pronto a ripartire, ma con una configurazione differente: alla conduzione dovrebbe tornare lo youtuber accompagnato da Homyatol, che prenderebbe quindi il posto di Mr. Marra. Le riprese dovrebbero iniziare già la prossima settimana, più precisamente mercoledì.

La società di Sal al comando del podcast

Tutto era iniziato con l’improvvisa scomparsa dello youtuber dai video di Muschio Selvaggio durante i primi mesi del 2023 e la rottura definitiva dell’estate 2023, culminata nel video dove lo youtuber di Bologna rispose al rapper con un video diventato subito virale, in cui annunciava l’intenzione di chiedere ai legali del rapper il pagamento dei danni.

A febbraio, la svolta giudiziaria: "La società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”, fa sapere in una nota dell’ufficio stampa dello youtuber. E quindi Fedez lascia e saluta con un ultima puntata nella quale i partecipanti commentano filmati pornografici.

Chi è Andrea Hakimi, nuovo volto di Muschio Selvaggio

Chi è che fiancheggerà Luis in questa nuova avventura del podcast? Homyatol all’anagrafe Andrea Hakimi è nato a Livorno il 29 agosto 1993 ed è uno streamer famoso dal 2010 per video inizialmente pubblicati su Youtube e successivamente su Twitch: sul canale, Hakimi si è reso famoso soprattutto per interviste a personaggi come Rocco Siffredi, Antonio Razzi, Alessandro Cecchi Paone e Paola Zukar.