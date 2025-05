Pagano in anticipo le cure di un (finto) dentista poi reclamano: “Ridateci i nostri soldi”. Aggrediti e accoltellati in un appartamento Milano

Milano, 5 maggio 2025 – Incubo per un uomo e una donna di 47 e 46 anni. Tutto è successo a Milano, viale Aretusa, nella serata di venerdì 2 maggio. I due, secondo quanto emerso, hanno pagato in anticipo un finto dentista. Una volta capito di essere finiti nella rete di un truffatore si sono presentati all’appuntamento, intorno alle 19.30, per reclamare la somma versata: “Vogliamo indietro i nostri soldi”. A quel punto – però – dal raggiro si è passati all’aggressione, anche a coltellate.

I fendenti e la chiamata ai soccorritori

Le due vittime – di 46 e 47 anni- hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri del nucleo radiomobile accorsi sul posto li hanno trovati nell'androne del palazzo, feriti e sanguinanti. Il 47enne e la 46enne, l'uomo con una ferita da coltello alla spalla, sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Niguarda e San Carlo per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento dei carabinieri

Saliti nell'appartamento in zona Bande Nere in cui si era consumata l'aggressione, i militari hanno trovato due uomini colombiani, di 27 e 22 anni. Con loro due complici donne, connazionali, di 26 e 25 anni, che si erano nascoste nel cassettone del letto. Quando i carabinieri lo hanno aperto, scovandole all'interno, le due hanno tentato di aggredirli. Per questo sono state arrestate anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni aggravate in concorso, come i due uomini.