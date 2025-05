Rissa davanti alla disco. Ventunenne colpito e rapinato da coetanei

Durante la discussione con un gruppo di coetanei, all’esterno della discoteca Venus, è stato colpito e rapinato del portafogli che aveva nella tasca dei pantaloni. La vittima è un ventunenne dell’Alta Valle Intelvi, che si è rivolto ai carabinieri per denunciare l’aggressione avvenuta all’alba in via Sant’Abbondio, dove sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei nordafricani con i quali era nato un battibecco. Dopo averlo colpito e rapinato del portafogli – che custodiva carta d’identità, patente, tessera sanitaria e circa 40 euro in contanti – i giovani erano scappati. La vittima aveva chiamato il 118 e le forze dell’ordine per poi formalizzare la denuncia. Le indagini sono in corso.