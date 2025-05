Colpi sui bus e nei negozi del centro. Otto ladri presi dalla polizia in 48 ore

Otto ladri arrestati in due giorni. È il bilancio del weekend di servizi anti-furti degli specialisti della sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi. Alle 12.30 di venerdì, i poliziotti in borghese hanno notato a Romolo due colombiani, un ragazzo di 23 anni e una donna di 37 anni, già arrestati il 26 aprile e hanno deciso di seguirli: scesi dall’autobus in viale Toscana, hanno derubato del cellulare una passeggera, ma sono stati subito bloccati. Alle 19.30, sono finiti in manette tre peruviani, un uomo di 28 anni e due donne di 33 e 39 anni, presi in flagrante dopo un colpo in un negozio di via Sarpi: muniti di borsa schermata e uncino metallico per staccare le placche anti-taccheggio, si stavano allontanando con merce del valore di quasi 900 euro. Alle 15 di sabato, gli investigatori della Mobile hanno bloccato due bulgare di 21 e 53 anni, che hanno seguito un’anziana in un esercizio commerciale di via Torino e le hanno sfilato dalla borsa il portafogli con 665 euro, documenti e carte di credito.

Cinque ore dopo, alle 20, gli agenti si sono spostati in zona Sempione: in via Mussi hanno intercettato un ventiquattrenne cubano e un sedicenne peruviano, che si sono seduti dietro il cliente di un bar e gli hanno preso 95 euro dal portafogli; il primo è stato arrestato, il secondo denunciato.

N.P.