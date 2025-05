Lite sull’autobus finisce a coltellate. Tra i passeggeri scoppia il panico

Sull’autobus scoppia una lite e finisce a coltellate, sotto gli occhi esterrefatti e spaventati degli altri passeggeri. Momenti di paura nella serata di sabato su un bus di Brescia Trasporti della linea 2. Il mezzo poco dopo le 21 era in viaggio verso la Pendolina, periferia della città, quando tra due uomini è nato un litigio. I toni si sono presto alzati e sulla scena è comparso un coltello, vibrato al torace di un quarantenne italiano. Qualcuno sostiene che tra i due passeggeri, inizialmente seduti a distanza ma su file parallele, vi sia stata una provocazione, o forse un insulto. Non è chiaro se si conoscessero. Quel che è certo è che il più giovane a un certo punto ha estratto un coltello e ha aggredito l’altro per poi darsi alla fuga.