Segrate diventa Porta Est di Milano con la nuova stazione ma la battaglia per la M4 non si ferma

Segrate (Milano ) – Grazie a una futura stazione ferroviaria dove fermeranno anche i treni dell’alta velocità, Segrate sarà la nuova porta di accesso a Milano lungo la dorsale orientale. In questi giorni si è compiuto un passo avanti nell’iter che porterà la città dell’hinterland meneghino a diventare uno snodo strategico per la mobilità e i trasporti su ferro, al pari di Rho-Fiera e Rogoredo. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di accordo per il coordinamento degli interventi dell’ “hub Porta Est”, un progetto destinato a favorire gli spostamenti in un quadrante geografico considerato di primaria importanza, e non solo a livello locale.

La firma

L’intesa, sottoscritta da Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di Segrate, Rete Ferroviaria Italiana e Westfield Milan (operatore, quest’ultimo, del futuro centro commerciale di Segrate), prevede la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Porta Est, connessa sia alle linee regionali che a quelle a lunga percorrenza. Il futuro scalo sorgerà a circa 500 metri dall’attuale fermata dei treni di via Caravaggio. Nelle intenzioni, a corredo della stazione ci saranno un terminal del trasporto pubblico locale e un parcheggio d’interscambio, una passerella ciclo-pedonale a scavalco dei binari e un complessivo riordino della viabilità cittadina, con soluzioni a favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Il tutto regolato da un masterplan unitario, per armonizzare le nuove infrastrutture col tessuto urbano e il futuro centro commerciale Westfield.

Fattore M4

Sempre nelle intenzioni, la nuova stazione ferroviaria si avvarrebbe della vicinanza della M4-Segrate, la linea metropolitana “blu” che verrebbe prolungata dall’attuale capolinea di Linate. Ma proprio quest’ultimo progetto ha subìto ora un improvviso rallentamento. I fondi per il prolungamento della M4 fino a Segrate sono stati spostati sul potenziamento della M5-linea “lilla” fino a Monza. Un fatto sul quale l’amministrazione di Segrate non intende soprassedere. “L’hub Porta Est è una conquista storica per la nostra città e l’Est milanese – commenta il sindaco Paolo Micheli -. Porterà sviluppo, connessioni dirette tra Milano, l’aeroporto e il resto d’Italia, nuove opportunità per cittadini e imprese. Ora manca soltanto l’ultimo tassello: i fondi per il prolungamento della M4, inizialmente stanziati e poi dirottati sulla M5. È una battaglia che intendiamo portare avanti con determinazione, perché Milano e il Nord Italia meritano questa infrastruttura. Sarebbe illogico, anche da parte di Regione Lombardia, creare una nuova e importante stazione ferroviaria, a servizio dell’Est Milano, senza garantire anche la metropolitana e un collegamento diretto con Linate”.