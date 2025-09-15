Incontriamoci al Death Cafè

Mauro Cerri
Milano
Cittadella dei fragili, via ai lavori. Investimento da 16 milioni di euro
15 set 2025
BARBARA CALDEROLA
Cronaca
Cittadella dei fragili, via ai lavori. Investimento da 16 milioni di euro

Carugate, presentato il progetto per l’ampliamento della Casa dell’anziano: fine dei cantieri tra due anni

La presentazione del plastico per l’ampliamento della Casa dell’anziano San Camillo I lavori termineranno tra due anni

Via ai lavori per la nuova Cittadella dei fragili a Carugate, a fine opere ci saranno 120 posti, 40 dei quali per l’Alzheimer, rsa e 17 appartamenti protetti per anziani. Obiettivo: "aiutarli a mantenere più a lungo possibile l’autonomia", spiega il sindaco Luca Maggioni. L’iniziativa farà della Casa dell’anziano un polo d’eccellenza. "Una risposta alla domanda crescente a fronte di servizi di assistenza e di cura sottodimensionati rispetto alle esigenze - sottolinea il primo cittadino - L’investimento del privato sociale è di 16 milioni".

Un plastico riproduce il complesso: la nuova struttura sorgerà tra le vie Alberti, don Mariani e della Cappelletta e sarà collegata a quella esistente. "Avrà un forte valore simbolico visto che è vicina alla scuola e al parco: vogliamo un polo aperto alla città per favorire lo scambio tra interno ed esterno", prosegue Maggioni. Diversi i corpi di fabbrica disegnati dagli architetti. Nel principale sarà curato il decadimento cognitivo, mentre al piano superiore ci saranno gli alloggi con spazi comuni e terrazze affacciate sul giardino. "Si vivrà in un contesto intimo, privato, ma senza ansie legate alla solitudine. La realtà intorno, pronta a intervenire in caso di necessità, è garanzia di qualità della vita", racconta il sindaco. Si aggiungono un centro diurno sempre dedicato all’Alzheimer, ambulatori, uffici per il personale, un luogo di culto e un grosso parcheggio. Per collegare le due aree di proprietà, separate da via don Mariani, il piano prevedeva che, a permuta di parte della strada il Comune, ottenesse dalla cooperativa una porzione di 1.650 metri da destinare a verde.

La San Camillo ha realizzato a proprie spese una nuova strada per prolungare via Verdi, percorsi pedonali e marciapiedi, rotatorie all’incrocio con le vie Della Cappelletta e Alberti, posteggi. Un piano complesso per dare supporto alle famiglie alle prese con una malattia che toglie ricordi e riferimenti a chi ne soffre. Nell’autunno del 2024 il cantiere fu presentato alla città, ora la grande opera di ampliamento è partita. La fine è prevista fra un paio d’anni.

