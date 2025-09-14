Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Cremona
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Sparatoria BuccinascoLite ambulantiMorta in vacanzaMichele MorselliTram piazzale CordusioFinale Miss Italia 2025
Acquista il giornale
CronacaTragedia alla Dunlop Cup di Cremona: muore a 39 anni il motociclista umbro Gabriele Cottini
14 set 2025
REDAZIONE CREMONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cremona
  3. Cronaca
  4. Tragedia alla Dunlop Cup di Cremona: muore a 39 anni il motociclista umbro Gabriele Cottini

Tragedia alla Dunlop Cup di Cremona: muore a 39 anni il motociclista umbro Gabriele Cottini

Il pilota originario di Città della Pieve vittima di un incidente sulla pista del Cremona Circuit. Il ricovero in ospedale, poi nelle prime ore del pomeriggio il decesso. Le gare sono però proseguite “in segno di rispetto”

Gabriele Cottini, 39 anni, era originario di Città della Pieve

Gabriele Cottini, 39 anni, era originario di Città della Pieve

Per approfondire:

Cremona, 14 settembre – A un anno esatto di distanza dalla morte del campione milanese Luca Salvadori, il mondo del motociclismo piange la scomparsa di un altro pilota. Il motociclista umbro, Gabriele Cottini, 39 anni di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi ospitata al Cremona Circuit. 

Gabriele Cottini assieme al suo team. In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio
Gabriele Cottini assieme al suo team. In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio

La corsa in ospedale 

Nonostante i tempestivi soccorsi in pista, il pilota è morto nelle prime ore del pomeriggio dopo essere stato trasferito all'ospedale Maggiore della città lombarda. La notizia è stata riportata dalla Federazione motociclistica italiana sul suo sito. Fmi, l'organizzazione Moto club Motolampeggio, la direzione di gara gara, il promotore del trofeo Dunlop Emg eventi e il Cremona circuit hanno espresso "il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo".

Gabriele Cottini impegnato in una gara. La tragedia risale alla mattina di domenica 14 settembre
Gabriele Cottini impegnato in una gara. La tragedia risale alla mattina di domenica 14 settembre

Il cordoglio della Federmoto 

Dopo un confronto tra le parti – ha comunicato la Federmoto – è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma, "nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote". Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, "come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport". In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. "Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata