Michele Morselli, il manager è consigliere della Blu Basket Bergamo. Il suo nome anche nel testamento di Giorgio Armani

Bergamo, 14 settembre 2025 – La Bergamo dei canestri ora sogna in grande: sogna persino di diventare un nuovo polo regionale della pallacanestro di serie A.

Da qualche settimana nel cda della nuova compagine bergamasca, presieduta dall’imprenditore Stefano Mascio, iscritta al campionato di A2, e’ entrato il manager milanese Michele Morselli, 42 anni, grande appassionato di pallacanestro e legato al territorio orobico per via dei nonni bergamaschi.

Nome noto agli addetti ai lavori, ma fino a qualche giorno meno noto al grande pubblico. Da qualche giorno però il nome di Michele Morselli è rimbalzato sul palcoscenico mediatico dopo l’apertura del testamento di Giorgio Armani, di cui era amico e collaboratore, che gli ha lasciato circa 60 milioni di euro tra titoli, btp e azioni.

L’ingresso nella Blu Basket Bergamo di Morselli, amministratore delegato del L'Immobiliare srl, è antecedente alla scomparsa dello stilista milanese: Morselli era già presente alle prime gare amichevoli estive della squadra bergamasca a fine agosto.

Lo scorso 30 agosto veniva presentato così sulla pagina social ufficiale del club: “Un percorso solido costruito tra sport, moda e imprenditoria, con esperienze che testimoniano competenza e visione strategica. Michele Morselli entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Blu Basket Bergamo, portando con sé un bagaglio di conoscenze e relazioni preziose. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per rafforzare la crescita e lo sviluppo del nostro progetto” .

Michele Morselli entra nel Cda della Blu Basket

E ieri sera Morselli era in tribuna, al PalaFitLine di Desio, seduto a fianco al presidente Mascio, ad assistere alla semifinale della ‘Lombardia Cup’, in cui la Blu Basket Bergamo, unica formazione di A2 (con due soli americani, dunque) partecipante al torneo, ha dato filo da torcere nella semifinale alla Pallacanestro Cantù, formazione di A1 (con cinque americani) giocando alla parti per 35 minuti e cedendo soltanto nel finale per 102-92. Presenza, quella di Morselli, che ovviamente non è passata inosservata.

Il suo ingresso nella Blu Basket conferma la credibilità e solidità dell’ambizioso progetto sportivo del gruppo Mascio di rilanciare ad alto livello la pallacanestro a Bergamo, intanto riportando subito la A2, ma con il dichiarato progetto di promozione in A1 in un paio di stagioni per poter creare un’altra piazza di vertice in Lombardia e sfidare le realtà storiche di Milano, Varese e Cantù e le emergenti Brescia e Cremona.

La Blu Basket Bergamo in questa stagione disputerà alcune partite casalinghe alla Opiquad Arena di Monza (per esempio quella del 5 ottobre contro Roseto) e altre alla Chorus Arena di Bergamo, in base alle disponibilità del calendario dell’impianto: l’esordio bergamasco della Blu Basket sarà il 12 ottobre alla Chorus Arena contro l’Urania Milano.