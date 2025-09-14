Milano, si lancia dal quarto piano per farla finita ma piomba su una donna e la uccide

Milano – Una morte straziante, una tragedia assurda e inspiegabile. Siamo in via Fratelli di Dio, quartiere Baggio, periferia ovest di Milano. Qui, attorno alle 20, un 70enne si lancia dal balcone della propria abitazione al quarto piano di un palazzo. Un inequivocabile tentativo di suicidio. L’uomo, italiano, piomba però sul corpo di una donna, anche lei italiana, di 83 anni. L’anziana sta camminando nel cortile interno del condominio. Forse stava buttando la pattumiera.

Militari e vicini di casa nel luogo della tragedia in via Fratelli di Dio 11 a Baggio

L’impatto tra i corpi attutisce in qualche modo la caduta dell’uomo, forse già rallentata in precedenza, ma uccide sul colpo la donna. Inutili, per lei, i soccorsi. Il 70enne invece viene prima assistito sul posto e poi trasportato in codice rosso ma ancora cosciente all’ospedale Niguarda. Non risulta in pericolo di vita. I rilievi sono affidati ai carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione San Cristoforo intervenuti subito in via Fratelli di Dio. Saranno loro a ricostruire esattamente la dinamica della tragedia e accertare le responsabilità del 70enne.