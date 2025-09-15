Patrizia, schiacciata da un Suv in vacanza

È morta schiacciata da un Suv mentre era in vacanza in Sardegna. Vita spezzata in un attimo sotto gli occhi del marito quella di Patrizia Mastrovita, milanese di 63 anni. Stando alle prime informazioni, alle 23 di sabato la donna è stata presa in pieno all’ingresso del residence La Pelosetta a Stintino, nel Sassarese, da una Bmw guidata da un altro turista ospite della struttura, cinquantenne italiano. Stando ai primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres subito intervenuti sul luogo della tragedia, l’auto con cambio automatico era ferma davanti alla sbarra d’ingresso e quando il guidatore si è sporto dal finestrino per azionare l’apertura e raggiungere il parcheggio interno (al quale si accede percorrendo una strada in salita) il Suv ha sobbalzato. Una volta superata la sbarra, avanzando è finito contro un muretto. Pochi secondi fatali durante i quali la persona alla guida non aveva il pieno controllo dell’auto. Disgraziatamente in quel momento e in quel punto preciso, un tratto di una manciata di metri tra la sbarra e il muro, c’erano Patrizia Mastrovita e il marito che sono stati presi in pieno. La donna è rimasta incastrata e non ha avuto scampo: ha riportato lesioni fatali, morendo sul colpo. Ferito anche il marito, di 68 anni, che è stato soccorso dal 118 e accompagnato all’ospedale civile di Sassari dove i medici gli hanno assegnato 30 giorni di prognosi per le fratture riportate. Ieri mattina carabinieri e vigili del fuoco sono tornati a Stintino per effettuare ulteriori rilievi e stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

"Non si può morire così", il tenore dei commenti online. Sul suo profilo Facebook Patrizia Mastrovita si mostrava al mondo sorridente. Nella galleria pubblicava foto domestiche con i suoi gatti, feste di famiglia e, come in un album virtuale, foto e video dei suoi viaggi, dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Grecia a Milano. Sì, anche nella sua città posava felice accanto alle amiche, per esempio ai piedi dei grattacieli di CityLife. Tra le immagini delle vacanze, anche degli anni passati, la Sardegna non manca mai: lo scorso anno, tra i ricordi aveva immortalato il mare trasparente di San Teodoro. Altra distesa blu durante una crociera: "Dalla mia cabina vedo le isole", scriveva. Al suo fianco c’era sempre il marito. S’intuisce amasse viaggiare, scoprire posti nuovi, ma anche tornare nei suoi luoghi del cuore. La Sardegna, di sicuro, era uno di quelli.

