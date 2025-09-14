Sparatoria a Buccinasco: grave uomo di 48 anni

Buccinasco (Milano), 14 settembre 2025 – Sparatoria oggi, domenica 14 settembre, a Buccinasco, in provincia di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 13.15 nelle campagne della frazione di Gudo Gambaredo. Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile ed è stato soccorso dal personale di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) in gravi condizioni.

I soccorsi

L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, accorso sul posto insieme all'ambulanza. Il 48enne è in gravi condizioni: è stato condotto in ospedale in codice rosso, quello di massima criticità.

Le indagini dei carabinieri

Al momento non è nota la dinamica dell’accaduto. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Presenti sul posto i carabinieri della compagnia di Corsico, cui spetterà il compito di far luce sull’accaduto. Non risultano altre persone ferite.