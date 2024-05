Scuole chiuse per maltempo nel Milanese: evacuati asili a Bellinzago e Masate

Ancora disagi in Lombardia per il nubifragio che da martedì notte si sta abbattendo su tutta la Regione con diversi asili evacuati nel Milanese

Dopo le evacuazioni avvenute in mattinata in diverse scuole dell’infanzia a Monza, nel pomeriggio i carabinieri della stazione milanese di Gorgonzola, unitamente ai vigili del fuoco, sono dovuti intervenire presso un asilo nido di via Padana Superiore, a Bellinzago Lombardo, che a causa delle forti piogge di queste ore, si era completamente allagato bloccando bimbi e docenti dentro l’istituto. All'interno della struttura vi erano circa 10 bambini e 6 adulti, che sono stati portati in salvo senza ulteriori conseguenze. Una situazione simile si è presentata all’asilo suor Rufini di Masate, in provincia di Milano, dove i bambini e adulti sono stati evacuati dalla struttura a seguito dell’aumento del livello idrico.

Le operazioni di salvataggio nell'asilo di Bellinzago Lombardo

Secondo le previsioni, l’emergenza maltempo è ancora lontana dal concludersi. Le forti piogge sono previste su Milano e hinterland per tutta la notte e resta alta la preoccupazione per l'elevato rischio esondazione. Il Comune di Milano ha diramato in giornata un bollettino meteo in cui si comunica che l’allerta arancione continua. “Le piogge continuano a cadere copiose sulla città e sui territori a nord e nord-est percorsi dai bacini del Seveso e del Lambro” si può leggere nella nota di Palazzo Marino che consiglia anche alcuni comportamenti da tenere durante questo momento d’emergenza: “Durante l'allerta meteo si invita a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie”.

Per il momento nessuna comunicazione ufficiale su chiusure di altre scuole a Milano e in provincia. La situazione è sotto costante monitoraggio e la decisione verrà presa da ogni singolo istituto sulla base degli sviluppi della situazione.