Colonie feline, "date una spinta al nostro progetto"

"Abbiamo bisogno del vostro voto per le colonie feline di Rho". È l’appello di “Amici on the Rhoad”, l’associazione attiva a Rho da due anni per la tutela degli animali e la gestione delle colonie feline. Nei giorni scorsi ha presentato il progetto "Colonie feline, noi ci siamo" al contest internazionale Reintegration Economy promosso da Almo Nature con l’obiettivo di sostenere le sterilizzazioni dei gatti presenti nelle colonie feline di Rho. Il concorso prevede una fase di voto pubblico, aperta fino al 22 ottobre 2025, al termine della quale saranno selezionati sette progetti che riceveranno un contributo economico complessivo di 45mila euro. "Per noi sarebbe una risorsa preziosa che ci permetterà di consolidare le attività veterinarie e continuare il lavoro di prevenzione sul territorio - spiegano i volontari -.

Secondo l’ultimo censimento risultano necessari 91 interventi, a fronte di soli 38 al momento coperti dalle risorse disponibili. La mancanza riguarda ben 53 gatti, con una spesa stimata di circa 8mila euro, che l’associazione non è in grado di sostenere con le proprie forze. Grazie al bando Almo Nature, puntiamo a garantire per i prossimi tre anni la sterilizzazione di almeno 18 gatti all’anno, per un totale di 54 interventi, andando così a coprire una parte importante delle esigenze attuali". Da qui l’appello ai cittadini rhodensi e non solo a votare il progetto. I cittadini possono sostenere l’iniziativa esprimendo il proprio voto al seguente link: https://www.reintegrationeconomy.org/it/progetto/amici-on-the-rhoad. "Il progetto risponde alla necessità di ridurre il numero di gatti randagi sul territorio di Rho, dove il fenomeno è in crescita e le risorse pubbliche non sono sufficienti per coprire le sterilizzazioni necessarie - aggiungono -. Senza un intervento mirato, le colonie feline continueranno ad aumentare, creando criticità sanitarie, ambientali e sociali". Ro.Ramp.