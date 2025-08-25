Bambini invisibili
Ivan Albarelli
Bambini invisibili
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Stupro San ZenoneMorta in casa LeccoCondanna parto in casaRapina Audemars PiguetMeteo
Acquista il giornale
CronacaDisastro ferroviario di Pioltello, assolti i manager Rfi: nessuna carenza nella sicurezza
25 ago 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Disastro ferroviario di Pioltello, assolti i manager Rfi: nessuna carenza nella sicurezza

Disastro ferroviario di Pioltello, assolti i manager Rfi: nessuna carenza nella sicurezza

Le motivazioni della sentenza che ha scagionato 7 imputati tra vertici e dirigenti: impossibile accertare oltre ogni ragionevole dubbio le carenze ipotizzate nel sistema di gestione

Il disastro ferroviario di Pioltello

Il disastro ferroviario di Pioltello

Per approfondire:

Pioltello (Milano), 25 agosto 2025 – Il processo non ha “consentito di accertare, al di là di ogni dubbio ragionevole, le ipotizzate carenze nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria imputate” all'amministratore delegato “alla luce del suo ruolo e delle sue prerogative all'interno di Rfi”.

Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza del 25 febbraio scorso sul disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, che causò tre morti e oltre 100 feriti. Verdetto con cui sono stati assolti 7 imputati tra vertici e dirigenti di Rete ferroviaria italiana, tra cui l'ex ad Maurizio Gentile e la società. Condannato solo l'ex responsabile dell'Unità manutentiva, Marco Albanesi: per lui 5 anni e 3 mesi con le attenuanti generiche e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. 

Approfondisci:

La strage di Pioltello e le sentenze di assoluzione: l’amarezza del caravaggese Marco Tagliaferri, che quel mattino di sei anni fa perse la moglie Ida Milanesi

La strage di Pioltello e le sentenze di assoluzione: l’amarezza del caravaggese Marco Tagliaferri, che quel mattino di sei anni fa perse la moglie Ida Milanesi

Gli altri sette imputati erano stati assolti dalle accuse di disastro ferroviario colposo e omicidio e lesioni colpose con formula piena "per non aver commesso il fatto". Si tratta di Maurizio Gentile, l’ex ad di Rfi, e dell’ex direttore di produzione, Umberto Lebruto, ora ad di Fs Sistemi Urbani, per i quali i pm avevano chiesto 8 anni e 4 mesi. Assolto anche Vincenzo Macello, ex direttore territoriale della Lombardia e ora vice dg di Rfi, per il quale la Procura aveva chiesto 7 anni e 10 mesi. Assolto pure Andrea Guerini, ex responsabile delle Linee Sud della Dtp di Milano, per il quale i pm avevano chiesto 6 anni e 10 mesi.

Per gli altri tre imputati erano stati gli stessi pm che avevano chiesto le assoluzioni: si tratta di Moreno Bucciantini, ex capo reparto Programmazione e controllo, di Ivo Rebai, all’epoca a capo della Struttura operativa ingegneria della Dtp di Milano, e di Marco Gallini, ex dirigente della struttura organizzativa diagnostica. Per la società Rfi, infine, imputata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, era stata proposta una sanzione pecuniaria di 900mila euro. Tuttavia anche la società era stata assolta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata