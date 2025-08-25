Bagarre sulla sicurezza. Caserma dei carabinieri chiusa e abbandonata: "Noi ci stiamo lavorando"

Le "colpe" delle precedenti amministrazioni comunali di centrosinistra in un dossier di 17 pagine. Le "bugie della giunta comunale di centrodestra", secondo il Pd. In mezzo gli ultimi aggiornamenti sulla nuova caserma dei carabinieri, "l’Amministrazione sta operando attivamente per realizzare una Tenenza dei carabinieri, collaborando con le forze dell’ordine del territorio e con potenziali soggetti attuatori. Un quadro chiaro sulle tempistiche potrà essere disponibile entro la fine del 2025", dichiara il sindaco Antonino Abbate.

È il tema della sicurezza a riaccedere il dibattito politico dopo le vacanze estive a Pero. "Basta bugie, imparate le regole e non raccontate favole ai cittadini - scrive il Pd con un comunicato sui social -. La verità è semplice: loro stanno fallendo sulla sicurezza e ora provano a nascondere le proprie mancanze accusando chi li ha preceduti". Il partito democratico che per oltre un ventennio è stato al governo cittadino si difende dalle accuse in merito alla mancata manutenzione della caserma dei carabinieri di via Pace (sotto sfratto da decenni e chiusa a dicembre 2024) e la mancata realizzazione di quella nuova, in via Figino, a causa del fallimento della Edilteco, l’impresa che la stava realizzando. Oggi quella che doveva essere la sede della Tenenza è un un cantiere abbandonato tra erbacce e degrado, i carabinieri si sono spostati nella caserma del Nucleo Fiera Carabinieri di Rho-Pero e in città hanno solo un ufficio nella sede del comando della polizia locale per attività di segnalazione, esposto o denuncia.

"La manutenzione e la realizzazione delle caserme dei carabinieri non sono competenza dei Comuni, ma del Ministero dell’Interno e dei Comandi regionali e provinciali dell’Arma. Sarebbe ora che la destra lo capisse, invece di raccontare menzogne per scaricare responsabilità che non hanno nulla a che fare col Comune - dichiara il Pd -. La nostra ex sindaca Belotti si è battuta per una nuova caserma, interessando i ministri Minniti, Salvini e Lamorgese e tutti i Prefetti di Milano, fino all’attuale Ministro Piantedosi, conoscono perfettamente il dossier “caserma di Pero”. Eppure oggi la destra finge che sia colpa nostra se il Ministero non ha investito".