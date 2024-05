A4 chiusa in direzione Milano: tutte le tratte inagibili per il maltempo

Brescia, 15 maggio 2024 - Disagi in autostrada per le forte pioggia che dalla mattinata di mercoledì 15 maggio sferza la Lombardia.

I tratti di autostrada A4 chiusi e la situazione vista da un'auto

Autostrade per l'Italia a causa di alcuni allagamenti che hanno generato code chilometriche hanno deciso di chiudere l'A4 in direzione di Milano. Nel pomeriggio si era reso necessario sbarrare in via cautelativa il tratto tra il bivio di Castegnato con la Brebemi e Cavenago in direzione appunto di Milano, e con il trascorrere delle ore per non peggiorare la congestione del traffico si è ritenuto opportuno chiudere l'accesso di tutti i caselli tra Ospitaletto e Trezzo. Dunque Rovato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Ponte Oglio, Gremello, Seriate, Bergamo, Dalmine e Capriate. Per allagamenti è chiusa anche l'uscita di Monza.

Il maltempo associato alle raffiche di vento in giornata ha anche provocato la caduta di un grosso albero in un parco pubblico in viale Venezia in città. Il crollo è avvenuto vicino a un'area giochi, per fortuna deserto proprio a causa delle condizioni meteo avverse. Non si registrano feriti.