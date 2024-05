Esonda anche il Seveso: la vasca di laminazione non basta, allagamenti a Niguarda

Milano, 15 maggio 2024 – Dopo il Lambro, anche il Seveso è esondato e ha iniziato a invadere le strade del quartiere Niguarda. In alcune immagini circolate sui social si vede l’acqua invadere via Valfruva, tra la fermata della metro lilla di Ca’ Granda e l’ospedale. Queste le parole dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli: “Seveso, c'è molta acqua da nord che sta arrivando verso Milano. La vasca (di Bresso, ndr) è ormai quasi piena. I tecnici di MM stanno cercando di mettere nella vasca meno acqua possibile così da tutelare i quartieri più tempo possibile. Infatti quando la vasca sarà tutta piena, l'acqua esonderà a Niguarda”.

Poi la stoccata alla Regione: “È per questo motivo che continuiamo a dire a Regione che servono tutte le vasche e subito. Bisogna fare in fretta. La vasca di Senago non è ancora pronta, seppure i lavori erano incominciati prima di quelli di Milano, poi Lentate e Paderno. Speriamo di riuscirci, ma l'esondazione è sempre più vicina. Il Lambro invece ha provocato il rigurgito dei tombini a Ponte Lambro allagando il quartiere e le case popolari. Ora l'acqua è stata tolta dalle strade, ma ora bisogna liberare le cantine e i box e soprattutto i locali contatori, per poter ridare corrente. Protezione civile e MM casa sta dando assistenza alla popolazione”.