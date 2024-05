Nubifragio in Lombardia, treni soppressi e ritardi fino a 150 minuti: enormi disagi sulla Varese-Milano-Treviglio

Il nubifragio che sta flagellando la Lombardia sta causando ripercussioni anche sulle linee ferroviarie. Guardando il tabellone in una qualsiasi stazione del Passante Ferroviario di Milano si contano, in tarda mattinata, dieci treni cancellati e ritardi fino a 150 minuti. I problemi hanno impattato su migliaia di pendolari, in alcuni casi rimasti bloccati sui convogli per ore.

Le linee contraddistinte da gravi criticità, comunica Trenord, sono otto: Domodossola-Milano; Mantova-Cremona-Codogno-Milano; Tirano-Sondrio-Lecco-Milano; Brescia-Cremona; Codogno-Cremona; Cremona-Mantova; Lecco-Colico-Sondrio; Sondrio-Tirano. Maggiori informazione a questo link.

La circolazione è momentaneamente sospesa tra le stazioni di Milano Forlanini e Limito. I maggiori problemi si registrano sulla linea Varese-Milano-Treviglio a causa dei danni della pioggia nell’area di Milano. Non solo, un guasto all’infrastruttura nei pressi di Laveno sta sta creando ritardi fino a 50 minuti sui convogli della linea, con disagi sulle linee Luino-Milano e Luino-Gallarate.

Diversi guasti hanno coinvolto, dalle 5.30 di mattina, anche l’infrastruttura ferroviaria della Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, causando forti ritardi su tutta la direttrice. Per riadattare il servizio è stato necessario cancellare totalmente o parzialmente alcune corse.