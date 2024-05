Maltempo in Brianza, sottopassi allagati. Chiuso per precauzione il parco di Monza. Bambini evacuati dall’asilo

Emergenza maltempo a Monza e in Brianza, i bambini dell'asilo sono stati evacuati e ospitati in municipio. Intanto sono stati chiusi tutti gli ingressi del Parco perché il Lambro è esondato in più punti: è aperto solo viale Cavriga per il transito delle auto. Sul fronte scuole, chiusi il Nido Centro (i bambini si sono trasferiti in Comune in piazza Trento e Trieste), la scuola dell'infanzia Umberto I (bambini trasferiti all'Arengario), la scuola Primaria De Amicis (i bambini si sono trasferiti al Liceo Zucchi. Chiuse per prudenza anche le scuole medie Bellani e Confalonieri e il centro sportivo Nei.

I bambini dell'asilo portati in municipio a Monza

Nel resto della Brianza, il torrente Tarò con il fiume Seveso e il Lambro sono sorvegliati speciali con questi acquazzoni. A Meda a causa del cedimento di un tratto di fognatura, la via delle Colline, tra via del Falò e l’intersezione con via Parini, è chiusa al traffico. L’impresa incaricata da Brianzacque stanotte scaverà e farà l’intervento tentando di concludere i lavori il prima possibile.

Maltempo: monitorato il Lambro

Spiega il geologo medese e presidente WWF Insubria Gianni Del Pero: “La Roggia che da Via Monte Bianco e via delle Colline scorreva parallela alla Valle della Brughiera (il torrente che costeggia via San Giuseppe) venne tombinata per innestarla nella fognatura di Via Parini decenni orsono. Numerosi i cedimenti negli anni Sessanta e Settanta per il sottodimensionamento delle tubazioni che non contenevano tutte le acque scolanti. Ora dopo le recenti ulteriori impermeabilizzazioni delle opere realizzare l'anno scorso è aumentata ulteriormente la quantità di acqua che deve essere smaltita in fognatura. Fognatura che non ha retto. Invitiamo a reimpermeabilizzare il più possibile per consentire l'infiltrazione delle piogge nel terreno".

Anche il Parco di Monza, come detto, per precauzione è stato chiuso alla fruibilità per evitare disagi. Al momento anche un sottopasso di Seregno a causa della troppa acqua è stato bloccato. A Desio è stato chiuso il sottopasso della stazione: lo ha annunciato il sindaco Simone Gargiulo con un post sui social. Ad Agrate è allagato il sottopasso del Colleoni. L'imbocco della Tangenziale Est da Agrate in direzione Lecco è chiuso per allagamento. La situazione attuale dei livelli idrometrici del fiume Lambro e del Seveso è sotto il livello di guardia. Il Servizio di Protezione Civile comunale mantiene l'allerta e prosegue il monitoraggio