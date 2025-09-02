Gran Premio da record a Monza: attesi 370mila tifosi per il sogno Ferrari e l’esordio di Kimi Antonelli

Monza – Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza sogna l’impresa delle Ferrari e di Kimi Antonelli. Il conto alla rovescia è iniziato. Edizione numero 96 del Gp a Monza. Un’edizione destinata a frantumare ancora il record di presenze: l’anno scorso 334mila, questo fine settimana la previsione è di riuscire a sfondare i 370mila.

“Il 96° Gran Premio d’Italia promette di essere un’edizione di grande successo. Nei tre giorni di gara, venerdì, sabato e domenica, infatti, infrangeremo il record stabilito lo scorso anno – assicura Tullio Del Sette, commissario straordinario Aci -. Ma non ci saranno solo gare: il Gran Premio di Monza sarà un’occasione per sottolineare, oltre a quelli sportivi, i valori come italianità, sostenibilità e solidarietà. L’iniziativa “Ogni pilota un albero” quest’anno si arricchisce con la messa a dimora del clone del Cipresso di San Francesco, simbolo di pace e rispetto per l’ambiente, a premessa della piantumazione, a cura di Aci, della Regione Lombardia, del Parco della Valle del Lambro e del Consorzio della Villa Reale, di 56mila piante per la ricostruzione dei boschi del Parco di Monza devastati da una calamità naturale nel luglio 2023”.

Il Gran premio è un evento di portata mondiale che richiama a Monza migliaia di appassionati da tutta Europa

Sarà un weekend anche di grandi anniversari. La Scuderia Ferrari celebrerà il 50esimo anniversario del titolo mondiale di Niki Lauda, conquistato proprio a Monza nel 1975 con la leggendaria 312T e il 6 settembre Alfa Romeo celebra un secolo di successi, poiché su questo circuito, nel 1925 si aggiudicò il primo dei suoi cinque Mondiali con Gastone Brilli-Peri al volante dell'Alfa Romeo P2. “Anniversari che, uniti al 75° di Formula 1, rappresentano un ponte tra passato e futuro, ricorrenze che celebrano l’eredità della storia che ogni anno si arricchisce di nuove imprese sul tracciato brianzolo – le parole di Geronimo La Russa, presidente di Ac Milano e presidente eletto di Aci –. Monza è il circuito più bello del mondo non solo perché ospita la velocità: lo è perché custodisce i sogni e le imprese che hanno reso immortale il motorsport”.

“Oggi l’Italia, grazie a Monza, è protagonista nel calendario della Formula 1, accanto a città come Singapore, Miami, Las Vegas e Abu Dhabi – l’orgoglio di Stefano Domenicali, numero uno della F1 –. È una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità. Ciò significa che, anno dopo anno, occorre continuare a mettere in campo il nostro massimo impegno per uno degli eventi più prestigiosi del nostro Paese. Un autentico fiore all'occhiello che il mondo guarda con ammirazione. Dobbiamo costantemente migliorare i nostri obiettivi e accrescere le nostre ambizioni, continuando a investire sempre più per migliorare l'esperienza dei tifosi”.

La presentazione del Gran Premio

Non solo nella Fan Zone che da giovedì intratterrà gli appassionati in circuito, ma anche in pista: domenica, prima del via del Gp occhi al cielo per il lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano con il Tricolore e le bandiere di ACI (che quest’anno compie 120 anni) e della Fia, quindi il sorvolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare e la Banda Musicale dei Carabinieri che suonerà l’Inno Nazionale cantato dal tenore Vittorio Grigolo.