Vanzago, accoltellato in casa dal figlio: è grave

Vanzago (Milano), 2 settembre 2025 – Un uomo di 59 anni è stato accoltellato al torace e alla schiena questo pomeriggio,martedì 2 settembre, intorno alle 17.45, nella casa di famiglia a Vanzago, in provincia di Milano. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Legnano, è stato il figlio minore, di 20 anni. La vittima dell’accoltellamento è stata soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all'ospedale di Legnano. Sebbene soccorso in gravi condizioni, in serata il 59enne è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Stando a quanto emerso in casa, al momento dell’accoltellamento, era presente anche il figlio maggiore dell’uomo, di trent’anni. La posizione del giovane che avrebbe inflitto i fendenti, portato alla caserma carabinieri di Legnano, è al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire la dinamica e il movente dell'aggressione al padre, sottoposto nelle ultime settimane a un trattamento sanitario obbligatorio. Da quanto emerso l'intervento del figlio minore contro il padre sarebbe stato per difendere la madre. Una versione che gli inquirenti dovranno verificare.