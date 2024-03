Baby Gang a Milano, l’ammissione del sindaco Sala: “Problema evidente, dobbiamo lavorarci”

Milano, 27 marzo 2024 – Houston, abbiamo un problema. Il sindaco Giuseppe Sala, in uno dei suoi appuntamenti in diretta Instagram, ha ammesso le difficoltà a governare il fenomeno delle baby gang a Milano. Le bande – miste ma anche formate da immigrati, di recente arrivo o di seconda generazione – nelle ultime settimane sono balzate agli onori della cronaca, per una serie di episodi violenti e operazioni delle forze di polizia.

Il sindaco Giuseppe Sala e il delegato alla Sicurezza del Comune di Milano, Franco Gabrielli, già capo della Polizia

L’allarme

"Ci è evidente che abbiamo un problema con le baby gang, bande giovanili che in alcuni quartieri danno più che fastidio – ha detto il sindaco Giuseppe Sala, durante una diretta su Instagram con il delegato alla Sicurezza del Comune Franco Gabrielli – Ci è evidente che una parte significativa dei reati commessi viene commessa da migranti irregolari e ci è evidente che bisogna lavorarci. Prendiamoci la responsabilità tutti insieme".

Microcriminalità o macrocriminalità?

Se da una parte i reati più gravi appaiono in calo, si assiste a un aumento di episodi predatori, spesso commessi – appunto – da giovani e giovanissimi. "Noi stiamo vedendo che sono radicalmente discesi gli omicidi, diminuiti i furti in appartamento e aumentati i reati di strada - ha spiegato Sala -. È quello che alcuni derubricano a microcriminalità ma è micro nelle tabelle e macro se capita a te. Noi dobbiamo lavorare di più e avere più persone in giro".

Il sindaco ha fatto poi un'osservazione: "Non voglio apparire giustizialista - ha premesso - ma il questore dice 'di dieci persone che arresto in un giorno, solo uno fa una notte in galera' e questa è la realtà. Poi si possono raccontare un sacco di balle e dire 'mandiamoli a casa tutti' ma rimane il fatto che se nell'ambito di chi delinque si sparge questa sensibilità, per cui tanto si rischia poco, è un grande guaio per la città".

Più agenti in strada

Nel corso del live Sala, fiancheggiato da Gabrielli, ha fatto cenno alla bozza di riforma del corpo di polizia locale, contestata dal sindacato dei ghisa, in particolare nella parte sul potenziamento dei turni notturni. L’obiettivo, ha detto il primo cittadino, è poter schierare 500 agenti entro il 2027.