Milano, studentessa molestata sul treno da una baby gang si salva grazie al bracciale anti-stupro

Una ragazza bresciana di 17 anni molestata e circondata da una baby gang sul treno Milano-Brescia si è salvata grazie all’utilizzo di un bracciale anti-stupro.

La giovane aveva trascorso la giornata a Milano insieme a un’amica e stava rientrando a Brescia in treno. La diciassettenne è seduta ad ascoltare un po’ di musica quando nel vagone semivuoto entra un gruppo di giovani ragazzi e inizia a molestarla. Qualche attimo dopo, entra un altro viaggiatore, la baby gang si distrae un attimo e la giovane riesce ad azionare il suo bracciale.

Come funziona il bracciale

Il dispositivo si chiama WinLet e si aziona premendo tre volte un pulsante centrale. Appena la diciassettenne lo attiva, il bracciale attiva una sirena che emette un suono superiore ai 110 decibel, il cui obiettivo è mettere in fuga gli aggressori. Contestualmente, WinLet invia una serie di messaggi d’aiuto ai contatti precedentemente selezionati e, infine, avvisa una centrale operativa attiva 24 ore su 24.

Il gruppo di ragazzi, preso alla sprovvista dal forte suono, si allontana fuggendo dal vagone. La giovane scende poi alla fermata successiva dove ad aspettarla ci sono i genitori. WinLet è un dispositivo creato dalla startup milanese Security Watch da un’idea di Pier Carlo Montali. Oltre all’acquisto del bracciale è necessario pagare un abbonamento mensile che ha un costo base intorno ai 5 euro, per il servizio di collegamento con la centrale operativa, attivo 7 giorni su 7.

“Utile anche per la violenza domestica”

“Il dispositivo si rivela un alleato ideale anche nell'ambito della violenza domestica – spiega l’azienda – perché permette di attivare anche un allarme silenzioso. WinLet, che si è aggiudicato il premio Amazon Launchpad Innovation Awards come miglior prodotto in Italia, incontra anche le esigenze di comodità, infatti può essere indossato in qualunque occasione, come un ciondolo o un bracciale (assomiglia a un elegante smart-watch), oppure applicandolo alla borsa o al portachiavi. Nel caso di Valentina, la conferma che la tecnologia può salvare le persone, donne e uomini senza distinzione. Non a caso il dispositivo è apprezzato anche dal 15% degli acquirenti uomini”.