Rapine con coltelli e bottiglie a studenti universitari della Bicocca, arrestati 6 minori migranti

I colpi alle fermate dei mezzi pubblici in zona Bicocca. Poi il rientro in una comunità di viale Testi. Erano quasi tutti ospiti di una struttura per minori stranieri non accompagnati i sei giovanissimi nordafricani, tunisini ed egiziani di età compresa tra 16 e 17 anni, arrestati stamattina dagli agenti del commissariato Greco Turro e dai colleghi delle Squadre mobili di Milano e Napoli, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni, e accompagnati al Beccaria e al minorile Nisida del capoluogo campano. La gang è accusata di sette rapine pluriaggravate.

L'inchiesta

Le indagini svolte dagli agenti di via Perotti, coordinati dal dirigente Anna Laruccia, sono partite dalle dichiarazioni delle vittime e hanno preso linfa dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza installati all'interno delle stazioni della metropolitana e dei mezzi pubblici e dallo studio approfondito dei profili social degli adolescenti, "fondamentali anche per i riscontri relativi all'abbigliamento indossato nel corso delle azioni delittuose contestate agli indagati", si legge in una nota della Questura.

Nel mirino gli studenti universitari

Dal 27 novembre al primo dicembre 2023, "agendo in gruppo e con violenza utilizzando coltelli o bottiglie", i sei minori avrebbero messo a segno sette rapine, prevalentemente di cellulari di ultima generazione, nei confronti di giovani dai 16 ai 20 anni, per lo più studenti universitari della Bicocca. I raid sono andati in scena alla fermata sotterranea del tram 7 Arcimboldi-Ateneo Nuovo, alla fermata della stazione metropolitana linea M5 Bicocca, alla fermata del pullman 52 in piazzale Egeo, in viale Testi angolo via Santa Monica e a bordo del tram 31. In una circostanza, una delle vittime ha riportato una ferita profonda alla fronte causata dal getto violento di una bottiglia di vetro, che gli ha causato lesioni per 20 giorni di prognosi.

Ospiti della comunità

I poliziotti del commissariato di zona, anche sulla base dell'esperienza maturata a seguito di analoghi episodi commessi in zona nel corso del 2023, hanno sottoposto alle vittime degli album fotografici, ottenendo una chiara ricostruzione della dinamica delle rapine contestate e la compiuta identificazione di tutti i soggetti ritenuti responsabili, quasi tutti ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati di viale Testi. Nell’ultimo anno, gli agenti di Greco Turro, coordinati dalla Procura per i minorenni di Milano, hanno effettuato in quella struttura due perquisizioni, un arresto in flagranza e quattro fermi di indiziato di delitto, eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro minori e tre misure cautelari del collocamento in comunità.