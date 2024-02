Calci, pugni e rapina. Gang in azione contro una 14enne e una 18enne: 5 arresti, anche due minori

Milano, 29 febbraio 2024 – Calci e pugni sotto la minaccia di un coltello. Poi, la rapina di cellulare e borsa. Per questo, cinque giovani, tra cui due minori, tutti di origine peruviana o nati in Italia sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di due coetanee.

I fatti sono accaduti intorno alle 13:15 di mercoledì, in via Stamira d'Ancona nel quartiere Turro di Milano. A dare l'allarme alla polizia un gruppo di ragazzi che ha assistito alla scena.

Gli aggressori sono tre 20enni con precedenti e due ragazze minorenni di 16 anni. Le vittime sono due ragazze peruviane di 14 e 18 anni.

Stando a quanto ricostruito, gli aggressori hanno assalito le vittime prendendole a calci e pugni mentre uno di loro brandiva anche un coltello. Alla 18enne è stato rubato un iPhone del valore di 1000 €, mentre alla 14enne è stata sottratta una borsa con effetti personali.

Il gruppo ha poi tentato la fuga nel corso della quale il coltello è stato lanciato sotto un'auto. Ma poco dopo è stato fermato: i maggiorenni sono stati condotti al carcere di San Vittore mentre le minorenni sono state associate al carcere minorile Beccaria.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime. La 14enne aggredita è stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice verde dal quale è stata dimessa con 4 giorni di prognosi per contusioni.