Agenti in strada con le nuove bodycam

Si va verso il potenziamento delle dotazioni della polizia locale, grazie a un finanziamento regionale ottenuto tramite un bando. Gli agenti avranno a disposizione 16 nuove bodycam, idonee alla trasmissione delle immagini in tempo reale alla centrale operativa per segnalare immediatamente gli eventuali illeciti che vengono riscontrati durante i servizi sul territorio da parte del corpo di via Volontari del Sangue.

Un totale di 25 tablet operativi con pennino saranno invece predisposti all’installazione della firma grafica, assegnando i dispositivi al personale addetto al pattugliamento del territorio, per facilitare i loro compiti d’istituto e consentire di predisporre atti e verbali direttamente su strada in modo più semplice e veloce.

Infine, gli strumenti dei ghisa verranno implementati con una telecamera mobile e-killer "SPYder" zoom ad alta definizione controllabile da remoto tramite App dedicata o computer, per avere sempre il controllo a distanza dell’area che è sottoposta a indagine.

Questo strumento, con la relativa attrezzatura per l’installazione, verrà in particolare destinata al controllo degli scarichi abusivi e delle aree che più vengono segnalate come sensibili ai reati ambientali.

La.La.