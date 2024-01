Omicidio di Giulia Tramontano, via al processo: Impagnatiello in lacrime. Troppa confusione, i carabinieri sgomberano l’aula

Milano, 18 gennaio 2024 – È iniziato nella mattinata di oggi, giovedì 18 gennaio, il processo per l’assassinio di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta al settimo mese uccisa nel maggio scorso a Senago con 37 coltellate. L’unico imputato, il compagno Alessandro Impagnatiello, trent’anni, reo confesso, si è presentato con barba lunga, giaccone blu e jeans. Non ha mai alzato lo sguardo mentre entrava nell’aula della prima Corte d’Assise.

In aula la famiglia di Giulia

In aula è presente tutta la famiglia di Giulia. La prima ad arrivare è stata la sorella Chiara, che una settimana fa con un post sui social è tornata a chiedere giustizia per Giulia e il piccolo Thiago (così si sarebbe dovuto chiamare il piccolo che portava in grembo). La giovane non ha mai staccato lo sguardo da Impagniatiello. Poi, sono arrivati i genitori, papà Franco e mamma Loredana, insieme all’altro figlio, Mario. Sono tutti seduti in uno stesso banco.

La richiesta di una pena esemplare

Ancora prima dell’avvio del processo l’avvocato che rappresenta i familiari di Giulia ha voluto scandire con forza la richiesta dei parenti di una pena esemplare per l’assassino. Giovanni Cacciapuoti, legale di parte civile, ha spiegato che la famiglia auspica che la “condotta” di Impagnatiello “sia sanzionata come merita”. Tradotto, con una condanna all’ergastolo.

Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello

Inizio agitato

Le fasi iniziali di questa prima udienza sono state segnate dalla confusione. I carabinieri del servizio magistratura hanno sgomberato l'aula della Corte di Assise, facendo uscire giornalisti e curiosi. La piccola aula era stracolma al punto che le parte processuali e i rispettivi collaboratori non riuscivano a trovare spazio per accomodarsi. Così, su istanza della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, titolare dell'accusa con la pm Alessia Menegazzo, si è deciso di far uscire cronisti e cittadini.

Le lacrime di Impagnatiello

Impagnatiello ha pianto per tutta la prima parte della udienza. Ma, se la sorella Chiara non ha distolto lo sguardo da lui, i genitori hanno detto: “Non non ci interessa guardarlo in faccia e non abbiamo visto che piangeva”.