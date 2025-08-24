Scuole, piazze e strade più sicure. Via ai lavori in vista del rientro

Scuole pubbliche, piazze pedonali e strade comunali più sicure e più accoglienti per gli alunni, per i pedoni, per le persone con disabilità e per le famiglie del territorio cittadino.

Come ogni estate, infatti, scattano una serie di lavori di manutenzione e di riqualificazione programmati dal Comune di Cormano tra i mesi di maggio e di giugno: come per esempio, gli operai e gli imbianchini sono in azione nel giardino, nelle aule e nei corridoi della scuola materna "Dante Alighieri" di via Dante, nel quartiere di Ospitaletto. Per una spesa di 40mila euro, si concluderanno nei prossimi giorni gli interventi di ritinteggiatura dei locali dell’edificio, di potatura dei cespugli, di riqualificazione del gioco all’aperto della sabbionaia e di riparazione della recinzione esterna.

Per un’ulteriore fase di lavori si attenderanno le vacanze natalizie, con il restyling dei servizi igienici. Invece, nel plesso scolastico di via Beccaria dell’Istituto comprensivo "XXV Aprile", a Brusuglio, potranno essere investiti i 200mila euro per i lavori di adeguamento dei sistemi di antincendio: il contributo arriva dal Pirellone, come emendamento all’ultimo bilancio regionale di poche settimane fa, e si aggiunge agli 800mila euro già previsti per le migliorie strutturali.

Intanto, in piazza Berlinguer, sempre a Ospitaletto, è stata eliminata una barriera architettonica, che impediva un agevole accesso alle carrozzine delle persone con disabilità nell’area pedonalizzata, dove si tiene il mercato del sabato mattina: il cordolo è stato livellato con nuove mattonelle autobloccanti.

Infine, in diverse strade è stata effettuata la pulizia, a opera di Cap, dei tombini, delle caditoie e dei pozzetti, per consentire il deflusso delle acque piovane nelle reti fognarie e per evitare gli allagamenti.

Giuseppe Nava