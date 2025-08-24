Spacciatore in fuga bloccato dai poliziotti . Tre arresti in città in meno di 24 ore

Tre pusher sono stati arrestati dalla polizia in diversi quartieri della città in meno di 24 ore. In corso Como, venerdì mattina, un cinquantaduenne marocchino, irregolare e con precedenti, è finito in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni. Sorpreso dalle Nibbio mentre vendeva droga, ha tentato la fuga colpendo un agente con una gomitata. Bloccato, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e di 20 euro in contanti. Il poliziotto, soccorso al Niguarda, ha riportato due giorni di prognosi per un trauma al naso. Per il marocchino è stato disposto il processo per direttissima.

Mentre alle 22.30, sempre di venerdì, una volante ha arrestato un trentaduenne di origine marocchina, irregolare, trovato con 7 grammi di cocaina in corso Lodi. Anche per lui disposto il processo per direttissima. Giudizio immediato invece per un venticinquenne italiano, con precedenti, finito in manette attorno alle 2 di notte tra venerdì e sabato in via Feltre, vicino al Parco Lambro. Addosso aveva 2 grammi di cocaina e 9 grammi di ecstasy.

Non solo spaccio. Poco dopo le 13 di venerdì, una trentenne marocchina con precedenti è finita in manette per danneggiamento aggravato dopo aver distrutto alcuni arredi all’ufficio postale di via Cascina Barocco, zona Baggio, innervositasi per un diverbio. Intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale.